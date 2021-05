Δεν πρέπει να έχει υπάρξει ηθοποιός κάτω των 35 ετών που να μην ερωτεύτηκε κάποια στιγμή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Είτε ως ο νεαρός γόης στον Τιτανικό είτε ως ο πιο σκληρός τύπος του Revenant ή του Once Upon A Time In Hollywood, ο ΝτιΚάπριο αποτελεί έναν μύθο του αμερικανικού σινεμά. Λογικό ακούγεται λοιπόν που η Έμα Στόουν τον είχε ερωτευτεί όταν ήταν 12 ετών. Η μοίρα όμως της είχε κρατημένο να βρεθεί στη σκηνή των Όσκαρ μαζί του και να παίρνει το Ά Γυναικείο από τα χέρια του.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σόου του Τζες Μπάγκλ στον SiriusXM, η Έμα Στόουν μίλησε με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Cruella στο Disney+ για την πιο σουρεαλιστική στιγμή της ζωής της. Αυτή ήταν με διαφορά η βραδιά των Όσκαρ του 2017, όπου βραβευόταν για την ερμηνεία της στο La La Land από το celebrity crush της, τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός, είναι κι αυτή μια celebrity, αλλά παρόλα αυτά δε μπορεί παρά να τραυλίζει κάθε φορά που τον συναντάει.

Ούσα πια μητέρα, η Έμα Στόουν περιγράφει με χιούμορ τον τρόπο που συμπεριφέρεται στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο όποτε συναντιούνται κάπου και περιγράφει την ερωτική εμμονή που είχε μαζί του όταν ήταν μικρό κορίτσι.

«Σκεφτόμουν μόνο τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Επειδή ήταν αυτός. Έχω δει 7.5 φορές τον Τιτανικό στο σινεμά, ήταν ο έρωτας της ζωής μου, είχα φωτογραφία του στο δωμάτιο μου με την υπογραφή του που είχα πάρει στα 12 μου χρόνια και εκείνη τη στιγμή πλησίαζα προς τον Λίο. Ήταν η πιο σουρεαλιστική στιγμή στη ζωή μου. Δεν το πίστευα. Θα με περνάει για περίεργη γιατί κάθε φορά που συναντιόμαστε σε event, του λέω "γεια Λίο, τι χαμπάρια;". Είναι πολύ γλυκός όμως.

Αυτό όμως που έκανε τρελή την εμπειρία, είναι ότι ήταν αυτός. Είναι πιο ψηλός απ΄ό,τι περίμενα. Είναι άδικο γιατί δεν πιστεύω τόσο στην ιδέα ότι μετατρέπουμε τους διάσημους ανθρώπους σε κάτι άλλο στο μυαλό μας, το θεωρώ περίεργο κι όμως το έκανα εγώ σε αυτόν. Στεκόμουν μπροστά σε έναν κανονικό άνθρωπο και ήμουν ξανά 12 ετών. Ήταν κάποιος με τον οποίο μεγάλωσα και θαύμαζα. Τον είχα δει σε όλα και τον θαύμαζα».