Βίκυ Καγιά: Έτσι είναι το σπίτι της παρουσιάστριας του DWTS στα Βόρεια Προάστια

Η παρουσιάστρια του Dancing With The Stars μένει με την οικογένειά της σε ένα πανέμορφο και στιλάτο σπίτι στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. To σπίτι της είναι μεγάλο, μίνιμαλ και φωτεινό, με μεγάλες τζαμαρίες.