Lady Gaga: Ποζάρει γυμνή για τη Vogue πριν την πρεμιέρα του House of Gucci

Εντυπωσιακή ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue λίγο πριν την πρεμιέρα στους κινηματογράφους του «House of Gucci», η Lady Gaga. Η δημοφιλής τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της πιο διάσημης ιστορίας δολοφονίας στην παγκόσμια μόδα και γίνεται viral με την φωτογράφιση για την βρετανική έκδοση του περιοδικού.

Διαβάστε ακόμη: Lady Gaga: Μιλά για τη φιλία της με τον Τόνι Μπένετ στο τρέιλερ για το άλμπουμ «Love for Sale»

Η Lady Gaga πόζαρε για το εξώφυλλο της έκδοσης της βρετανικής Vogue για τον Δεκέμβριο και αναφέρθηκε στο House of Gucci. Όπως αποκάλυψε, δεν μίλησε με την Patriia Gucci πριν την ενσαρκώσει στην ταινία γιατί δεν θα δεχόταν κανένας να της έδινε συμβουλές για το πως θα υποδυόταν τον ρόλο.

House of Gucci

Η ταινία House of Gucci σε σκηνοθεσία Ridley Scott, περιγράφει λεπτομερώς τη δολοφονία του Maurizio Gucci και την πτώση της δυναστείας μόδας της οικογένειας. Η Lady Gaga υποδύεται την Patrizia Reggiani, πρώην σύζυγο του Maurizio, η οποία καταδικάστηκε για την οργάνωση της δολοφονίας του, αφού την εγκατέλειψε για μια νεότερη γυναίκα. Στα 18 χρόνια που πέρασε στη φυλακή απέκτησε το ψευδώνυμο Black Widow, πριν αποφυλακιστεί το 2016. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ηθικό άτομο», λέει η Lady Gaga ως Patrizia, «αλλά είμαι δίκαιη». Γυρισμένο στην Ευρώπη, το «House of Gucci» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία της Lady Gaga μετά από το «A Star Is Born».