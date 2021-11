Βασίλης Μπισμπίκης: Η αφιέρωση γεμάτη υπονοούμενα του Νίκου Κοκλώνη στη Δέσποινα Βανδή

Δεν πέρασαν πολλές ώρες από τη στιγμή που η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά το ταξίδι τους στην Ιταλία και ο Νίκος Κοκλώνης έκανε μία αφιέρωση στην τραγουδίστρια γεμάτη υπονοούμενα. Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο πλατό του Just The 2 of Us, αφήνοντας για λίγο τον Βασίλη Μπισμπίκη. Εκεί, στο πλατό του λαμπερού σόου, ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US, Νίκος Κοκλώνης, σχολίασε το σύντομο ταξίδι στην Ιταλία.



Φωτογραφίες κατά την αναχώρησή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για τη γειτονική χώρα είδαμε τις προηγούμενες μέρες όπως και στιγμιότυπα από το αεροδρόμιο της Ρώμης, όμως φαίνεται πως ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια δεν περίμεναν να συναντήσουν κάμερες και στην άφιξή τους.

«Πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα γίνει χαμός! Αλλά πώς θα φύγουμε;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Νίκος Κοκλώνης προς το κοινό. «Με ένα τραγούδι αφιερωμένο στην αγαπημένη μου Δέσποινα» συμπλήρωσε με χαμόγελο.