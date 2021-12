Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το αινιγματικό της ποστ που φούντωσε τις φήμες για εγκυμοσύνη

Oops she did it again η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία με ένα αινιγματικό ποστ στο προφίλ της στο Instagram έκανε τους φαν της να αναρωτιούνται εάν η πριγκίπισσα της ποπ είναι έγκυος.

Διαβάστε ακόμη: Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εγινε 40 και είναι για πρώτη φορά ελεύθερη - Ο εφιάλτης της κηδεμονίας, ο πατέρας της και η νέα ζωή

Η 39χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέβασε ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε με γυρισμένη την πλάτη της να ταΐζει με το μπιμπερό τη «νέα προσθήκη στην οικογένεια», όπως χαρακτηριστικά έγραψε, ενώ καλούσε τους φαν της να μαντέψουν εάν είναι «αγόρι ή κορίτσι».

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι ότι ίσως πρόκειται για κάποιο κατοικίδιο που της έκανε δώρο ο σύντροφός της ή για έμμεση ανακοίνωση μιας νέας εγκυμοσύνης.

Εξάλλου, τον περασμένο Ιούνιο σε κατάθεσή της στο δικαστήριο και ενώ πάλευε να απαλλαγεί από την 13χρονη κηδεμονία του πατέρα της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν είχε κρύψει πως θέλει να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν της επιτρεπόταν λόγω του ότι βρισκόταν σε καθεστώς κηδεμονίας από τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς και την ομάδα να μείνει έγκυος και φορούσε υποχρεωτικά σπιράλ.

Τώρα που απαλλάχθηκε από το καθεστώς της κηδεμονίας και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι ελεύθερη και πάλι να αποφασίζει η ίδια για τον εαυτό της δεν αποκλείεται να είναι ήδη έγκυος. Το σίγουρο είναι ότι εάν ισχύει αυτό το σενάριο, δε θα αργήσει να φανεί. Να θυμίσουμε πως έχει ήδη δύο γιους, τον 16χρονο Σον και τον 15χρονο Τζέιντεν από το γάμο της στο παρελθόν με τον Κέβιν Φέντερλαιν.

Εναλλακτικά, δεν αποκλείεται η Μπρίτνεϊ Σπίαρς να θέλησε να τρολάρει όλο το Ίντερνετ και εάν κρίνουμε από το αποτέλεσμα και τα σχόλια στο προφίλ της στο Instagram, το πέτυχε.