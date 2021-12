Μαρίνα Πατούλη: «Η Δέσποινα Βανδή είναι αδιάφορη»

Η Μαρίνα Πατούλη δεν έχει ξεχάσει όσα έγιναν στο Just The Two Of Us με εκείνη και τη Δέσποινα Βανδή, με αποτέλεσμα να πετάξει το «καρφί» της για την τραγουδίστρια