Kendall Jenner: Φόρεσε μπικίνι και... βούτηξε στα χιόνια επειδή το είπε ο Βιμ Χοφ

Εντάξει, έχουμε συνηθίσει την Kendall Jenner να ποζάρει μέσα σε μπικίνι, αλλά σίγουρα δεν την έχουμε συνηθίσει να...τα πετάει όλα εκεί που κάνει snowboard και να αρχίζει να κυλιέται στο χιόνι με τα καλοκαιρινά της.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η κίνηση του διάσημου μοντέλου από τις ΗΠΑ άφησε με ανοιχτό το στόμα τους followers της στο Instagram. Σε πρόσφατα ποστ της Kendall τη βλέπουμε μία στιγμή με πλήρη χειμερινή εξάρτυση, βιδωμένη σε μία σανίδα του snowboard και την άλλη να στέκεται κατά μεσής της χιονισμένης πίστας φορώντας τίποτα άλλο από ένα σετ μπικίνι και ένα ζευγάρι χνουδωτές γκέτες.

Και πριν προλάβει να αναρωτηθεί κανείς ποιός άκαρδος ξάφρισε την άτυχη Jenner από σχεδόν όλα της τα υπάρχοντα και την παράτησε στο κρύο χιόνι, διαβάζει το σχόλιο στο τελευταίο της ποστ: «Ο Βιμ Χοφ είπε να κάνουμε μπάνια στον πάγο». Έτσι εξηγούνται όλα. Η Jenner αναφέρεται φυσικά στον Βιμ Χοφ, διάσημο Ολλανδό αθλητή και life coach ο οποίος έγινε πασίγνωστος για τα καμώματά του στον πάγο. Ο Βιμ Χοφ έγινε πρώτη φορά διάσημος σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παραμονή ανθρώπου μέσα σε παγωμένο νερό, ενώ άλλες κατακτήσεις του περιλαμβάνουν τον μακρύτερο ξυπόλητο ημιμαραθώνιο πάνω στο χιόνι αλλά και την περισσότερη ώρα σε άμεση επαφή με τον πάγο ενώ ήταν γυμνός.

Για τον Χοφ, τα παγωμένα μπάνια είναι κάτι παραπάνω από μία πρόκληση. Είναι τρόπος ζωής.

All we need to do to begin reclaiming our inner power, our ability to place mind over matter, and achieve strength, happiness, and sustainable health is to take cold showers. It’s all there for you. X pic.twitter.com/IC6zyYavGr