Ρώτησαν τον σωματοφύλακα του Ντεπ αν έχει δει το μόριό του - Η αποστομωτική απάντηση και η αντίδραση του ηθοποιού

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την Αμπερ Χερντ συνεχίζεται με τον σταρ του Χόλιγουντ να την κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμηση και να ζητάει αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά τη διάρκεια της δίκης έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πολύ προσωπικές στιγμές του πρώην ζευγαριού, ενώ δεν λείπουν και οι ξεκαρδιστικές στιγμές. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει κάποιες εβδομάδες ακόμη, ρώτησαν τον σωματοφύλακα του Τζόνι Ντεπ αν έχει δει το μόριο του ηθοποιού.

Διαβάστε ακόμη: Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ: Από το... Mεθυσμένο Hμερολόγιο, στον φλογερό έρωτα και στο επεισοδιακό διαζύγιο

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο σωματοφύλακας του Τζόνι Ντεπ, Μάλκομ Κόνολι, μίλησε για την περίοδο που ο σταρ ήταν στην Αυστραλία, μαζί με την Αμπερ Χερντ, για τα γυρίσματα της ταινίας «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales».

Τότε ο δικηγόρος της Αμπερ Χερντ τον ρώτησε αν είδε τον Ντεπ να ουρεί στο φουαγιέ της κατοικίας τους εκείνη την εποχή. Ο Μάλκομ Κόνολι, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Βιρτζίνια, μέσω ζωντανής σύνδεσης, επιβεβαίωσε ότι άκουσε θόρυβο μέσα στο σπίτι και ότι όταν μπήκε, είδε τον Ντεπ στο φουαγιέ μα όταν ρωτήθηκε: «Και ο κ. Ντεπ προσπαθούσε να ουρήσει στο φουαγιέ, έτσι δεν είναι;», ο Κόνολι είπε: «Όχι».

Ο δικηγόρος της Χερντ όμως, συνέχισε: «Ο κ. Ντεπ έβγαλε το μόριό του, έτσι δεν είναι;» πριν γίνει ένσταση από την αντίπαλη πλευρά. Από τη θέση του, ο ηθοποιός κούνησε το κεφάλι του και χαμογέλασε.

«Νομίζω ότι θα θυμόμουν να είχα δει το μόριο του κ. Ντεπ», αστειεύτηκε ο Βρετανός σωματοφύλακας, με τον Τζόνι Ντεπ να ξεσπά για ακόμη μία φορά σε γέλια.