Η σικ εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου σε γάμο - Με μπλε ρουά φόρεμα

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στον γάμο της ανιψιάς του Νίκου Κοκλώνη και έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, καθώς επέλεξε να φορέσει ένα μάξι μπλε ρουά φόρεμα, κλέβοντας την παράσταση. Η εμφάνισή της το απόγευμα της Δευτέρας στο Island ήταν σικ και σέξι ταυτόχρονα. Η παρουσιάστρια φόρεσε μια υπέροχη δημιουργία της Maria Konidi κι ήταν υπέρκομψη, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Το ντεκολτέ και η διακριτική διαφάνεια απογείωσαν το σύνολο.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαμηλό ponytail, ενώ τα σκουλαρίκια που φορούσε έδωσαν την απαραίτητη νότα λάμψης στο σύνολο.

«And so the adventure begins! #gigi&john #weddingday 🥂 Να σου ζήσουν φίλε μου Νίκο Κοκλώνη. thank uuuuu @konidi ✨ for the amazing dress (είσαι μοναδική )❣️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.