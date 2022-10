Κατερίνα Στικούδη: «Ρωτάς το ίδιο και τους άντρες;» - Εκνευρίστηκε με ερώτηση για το παιδί της

Κατερίνα Στικούδη: Εκνευρίστηκε έντονα με ερώτηση για το παιδί της

Στα παρασκήνια του Just The Two Of Us η Κατερίνα Στικούδη δεν έκρυψε την ενόχλησή της από δημοσιογράφο που τη ρώτησε εάν έχει τύψεις που «λείπει συνέχεια» από το σπίτι και αφήνει το παιδί της