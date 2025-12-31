Άη Βασίλης, Ξωτικά, Καλικάντζαροι: Ποιοι φέρνουν δώρα στα παιδιά του κόσμου;

Η κάθε χώρα έχει τη δική της παράδοση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, και αντίστοιχα, μια ιδιαίτερη μορφή που φέρνει δώρα στα καλά παιδιά ή...κάρβουνο στα κακά παιδιά. Πρόσωπα που είναι συνδεδεμένα με την χριστιανική παράδοση ή έρχονται μέσα από τα βάθη των αιώνων αφού φιλτραριστούν και ενωθούν με άλλες παραδόσεις και έθιμα. Ο εορτασμός των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχει μια φοβερή ποικιλία άνα τον κόσμο!

Ελλάδα: Άγιος Βασίλειος από την Καππαδοκία

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία της Καππαδοκίας. Ο Μέγας Βασίλειος βέβαια είναι μια από τις ιστορικότερες μορφές του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Το έθιμο που είναι συνδεδεμένο με το όνομά του είναι αυτό της βασιλόπιτας. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ένας έπαρχος αποφάσισε να λεηλατήσει την πόλη, εκείνος ζήτησε από τους έχοντες να δώσουν λύτρα τα κοσμήματά τους για να γλιτώσουν από την καταστροφή.

Εν τέλει, ο έπαρχος άλλαξε γνώμη και ο ιεράρχης επέστρεψε τα κοσμήματα μέσα σε μικρές πίτες. Πάντως, η ασκητική μορφή του δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την εικόνα του Άη Βασίλη όπως καθιερώθηκε από το γνωστό αναψυκτικό.

Ιταλία: Babbo Natale και Μπεφάνα

O Babbo Natale είναι το προσωνύμιο που χρησιμοποιούν οι Ιταλοί για τον Άη Βασίλη που δίνει δώρα στα παιδιά τα Χριστούγεννα. Τα δώρα όμως δεν τελειώνουν στις 25 Δεκεμβρίου. Στην παράδοση της γειτονικής μας χώρας, υπάρχει και η μάγισσα Μπεφάνα. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα με λευκά μαλλιά και γαμψή μύτη που ζει απομονωμένη σε μια σπηλιά.

Συμβολίζοντας το έτος που πέρασε με τα κουρελιασμένα ρούχα της, μοιράζει δώρα στα παιδιά την παραμονή των Θεοφανείων πάνω στη σκούπα της. Σύμφωνα με την παράδοση, τα παιδιά δεν πρέπει να τη δουν επί το έργον γιατί μπορεί να κινδυνεύσουν. Αφού δώσει τα δώρα, καθαρίζει με την σκούπα της τον χώρο και αποχωρεί ήσυχη. Κατά το σύνηθες, τα καλά παιδιά παίρνουν δώρα, τα κακά παιδιά κάρβουνο ή σκόρδο (για τους μερακλήδες)!

Ισπανία & Λατινική Αμερική: Οι Τρεις Μάγοι

Και εδώ τα παιδιά είναι τυχερά αφού παίρνουν δώρα και στα Θεοφάνεια. Στον ισπανόφωνο κόσμο όμως, υπάρχουν οι Τρεις Μάγοι ή αλλιώς Los Reyes Magos. Η ημέρα των Φώτων είναι αφιερωμένη σ’ εκείνους σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Την παραμονή της γιορτής στην Ισπανία, οι Μάγοι έρχονται με μια φαντασμαγορική παρέλαση και συνήθως πετάνε γλυκά στα παιδιά που παρακολουθούν το θέαμα με τις οικογένειές τους.

Παραδοσιακά, οι Ισπανοί σερβίρουν κάτι παρόμοιο με τη δική μας βασιλόπιτα. Ένα κέικ σε σχήμα στεφανιού, στολισμένο με φρουί γλασέ. Στο εσωτερικό του, κρύβουν μια μικρή φιγούρα του Θείου Βρέφους. Όποιος το βρει, σύμφωνα με την παράδοση, πρέπει να κάνει ένα πάρτι στις 2 Φεβρουαρίου!

Ρωσία & Ανατολική Ευρώπη: Παππούς Παγετός

Στην κουλτούρα των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και ειδικά της Ρωσίας, ο Άη Βασίλης έχει μια διαφορετική μορφή και είναι συνδεδεμένος με παγανιστικές παραδόσεις του παρελθόντος. Ο Παππούς Παγετός ή Ded Moroz ήταν η σλαβική αναπαράσταση του χειμώνα. Ένας γέρος άνδρας που μοιάζει πολύ με τον Άη Βασίλη αλλά συνοδεύεται από την όμορφη εγγονή του, τη Σνεγκούροτσκα (κυριολεκτικά σημαίνει Χιονάτη) που τον βοηθάει στο έργο του.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα παιδιά στη Ρωσία του στέλνουν γράμματα για να του ζητήσουν δώρα. Με την επικράτησή τους, οι Μπολσεβίκοι απαγορεύουν τον Ded Moroz αλλά η μορφή του επιβίωσε και συνδέθηκε με τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.