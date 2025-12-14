Έγκλημα και τιμωρία: Ο βασανιστής του Πούτιν που κυνηγούσε λιποτάκτες και η εν ψυχρώ δολοφονία του

Η πρόσφατη είδηση μιας δολοφονίας στα βάθη της ρωσικής Ανατολής υπο κανονικές συνθήκες θα περνούσε μάλλον απαρατήρητη. Αυτό θα συνέβαινε αν ο άνθρωπος που είναι το θύμα αυτής της δολοφονίας δεν ήταν βασανιστής του καθεστώτος Πούτιν.

Βασανιστής με μια μοναδική αποστολή: να κυνηγάει λιποτάκτες από το ουκρανικό μέτωπο και να τους εκβιάζει με κάθε μέσο να επιστρέψουν στη μάχη. Αν αυτό δεν πετύχει, υπάρχουν πάντα τα βασανιστήρια και ο Κονσταντίν Εκτόφ συνήθως έκανε αυτή την επιλογή.

Όπως είναι αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρουμε παρά ελάχιστα για τη ζωή του. Το βιογραφικό του βέβαια είναι…πλούσιο όσον αφορά περιστατικά βίας και καταδίκες από δικαστήρια

Μια δολοφονική καριέρα

Σύμφωνα με τις πηγές που μετέδωσαν την είδηση, ο Εκτόφ δεν μπορούσε να έχει μια καριέρα στον στρατό εξαιτίας των πολλών τατουάζ που είχε στο σώμα του. Παρόλα αυτά, το καθεστώς βρήκε έναν άλλο τρόπο για να τον αξιοποιήσει, κάτι που φαίνεται πως έχει γίνει τάση στην Ρωσία του Πούτιν.

Κύκλοι του στρατού έρχονται σε επαφή με ανθρώπους με ποινικό παρελθόν και τους δίνουν μια νέα ευκαιρία (όσο ευκαιρία μπορεί να θεωρηθεί κάτι τέτοιο). Η…νέα αυτή καριέρα αφορά το κυνήγι εκείνων που λιποτάκτησαν από τις τάξεις του στρατού για να αποφύγουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Δεν είναι σαφές και δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά ποια είναι η κατάσταση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας ρώσος νεοσύλλεκτος, ειδικά αν αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμος. Πάντως, η σαφέστατη επιλογή του Πούτιν να αξιοποιήσει πρώην κατάδικους ως κυνηγούς κεφαλών, γεννάει αρκετά ερωτήματα που και πάλι δύσκολα θα απαντήσουμε.

Ο Εκτόφ μαζί με άλλες ομάδες κυνηγών χρησιμοποιούν ως πεδίο δράσης των ρωσική Ανατολή και κυρίως την Σιβηρία, αφού εκεί πηγαίνουν για να σωθούν οι περισσότεροι λιποτάκτες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, όπως είναι αναμενόμενο, είναι σκοτεινές. Για να εντοπίσουν έναν λιποτάκτη, βρίσκουν πρώτα την οικογένειά του. Με εκβιασμό και κυρίως, με βασανιστήρια, μαθαίνουν την τοποθεσία της κρυψώνας του και στη συνέχεια τον βρίσκουν για να τον στείλουν πίσω στην Ουκρανία.

Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο με τις ευλογίες του ρωσικού κράτους που αξιοποιεί αυτούς τους ανθρώπους για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λιποταξίας από τις τάξεις του ρωσικού στρατού.

Η εκδίκηση ενός λιποτάκτη

Ορισμένες πηγές τοποθετούν τους λιποτάκτες στους 18000 περίπου τον τελευταίο χρόνο. Όταν συλλαμβάνονται από ανθρώπους σαν τον Εκτόφ, έχουν δύο επιλογές, την φυλακή ή τον βέβαιο θάνατο.

Πάντως, αυτό το σύστημα δεν είναι πάντα αποδοτικό αφού ο Εκτόφ ορισμένες φορές, από ανθρώπους που συλλαμβάνει, ζητάει χρηματική αμοιβή για να μην τους ενοχλήσει ποτέ ξανά.

Το τελευταίο περιστατικό της καριέρας του ήταν αυτό ακριβώς. Αφού συνέλαβε έναν λιποτάκτη, του ζήτησε αμοιβή και εκείνος πολύ πρόθυμα την έδωσε για να ξεφύγει. Παρόλα αυτά, ο Εκτόφ επανήλθε ζητώντας κι άλλα χρήματα, βασανίζοντας ταυτόχρονα μέλη της οικογένειας του συλληφθέντος.

Ο λιποτάκτης αποφάσισε να τον εκδικηθεί. Τον βρήκε στο σπίτι του και τον σκότωσε εν ψυχρώ. Έφτασε στο σημείο να δημοσιεύσει βίντεο με το πτώμα του Εκτόφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας την δολοφονία.

Ο βασανιστής του Πούτιν, συγκαταλέγεται πλέον στους πεσόντες και του αποδίδονται τιμές ως μέλος της στρατιωτικής αστυνομίας. Όλη αυτή η ιστορία υπογραμμίζει με αυτόν τον τρόπο πως η κατάσταση για τους στρατιώτες στο μέτωπο δεν είναι τόσο ευνοϊκή όσο θέλει το καθεστώς να παρουσιάζει.