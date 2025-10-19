Εκεί που κάποτε γινόταν χαμός – Τα εμπορικά κέντρα της Αθήνας που μαράζωσαν

Υπήρχε μια εποχή που το πιο κουλ μέρος για να βγαίνεις στην Αθήνα ήταν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Έβρισκες γνωστούς, σχολίαζες όσους περνούσαν (αφού στηνόσουν με ενοχλητικό τρόπο στην είσοδο λες κι ανήκες σε σχολική συμμορία που κάνει face control), έτρωγες σε φαστφουντάδικο, πήγαινες σινεμά, έκανες τα ψώνια σου κι όλα αυτά, μόνο σε έναν χώρο.

Συμφωνούμε όλοι πως αυτό το είδος εξόδου ανήκει μάλλον στο παρελθόν και είναι κομμάτι μιας ανέμελης εποχής που νοσταλγούμε. Τα εμπορικά κέντρα βέβαια δεν έχουν χάσει την δύναμή τους αλλά η ελκυστική αίγλη μέσα στην οποία τα γνωρίσαμε, είναι κομμάτι αλλοτινών εποχών που μπορούμε μόνο να κρατάμε στο νου μας.

Ακολουθούν ορισμένα από αυτά που «σημάδεψαν» την εφηβική μας ηλικία:

1. Athens Millenium Mall, Παγκράτι

Οι πιο παρατηρητικοί θα είδατε πως στην κεντρική φωτογραφία υπάρχει στην πρόσοψη το σήμα της «Virgin Megastores»! Το εμπορικό κέντρο στο Παγκράτι υπάρχει μέχρι και σήμερα. Εγκαινιάστηκε το μακρινό 1999 από τον τότε δήμαρχο Αθηναίων, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Είχε σινεμά, internet cafe (περασμένα μεγαλεία!), εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, παιδότοπο και εμπορικά καταστήματα.

Στο κέντρο του, είχε γυριστεί μια σκηνή από τα «Εγκλήματα» με την Κορίνα να πρωταγωνιστεί. Ήταν το πιο κουλ μέρος για το Σαββατόβραδο. Μετά ήρθε η κρίση που οδήγησε αρκετά καταστήματα στο λουκέτο. Ελάχιστα επιβιώνουν σήμερα στο εσωτερικό του και οι άδειες βιτρίνες υπενθυμίζουν πως οι καιροί αλλάζουν αρκετά απότομα.

2. Ionia Center, Νέα Ιωνία

Περνώντας κανείς από αυτό το σημείο, βλέπει ένα «φάντασμα» από την δεκαετία του ‘80, το οποίο όμως είναι ταυτόχρονα ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Το Ionia Center είναι ένα από τα πολλά εμπορικά κέντρα που δημιουργήθηκαν την δεκαετία ‘80. Αποπερατώθηκε το 1985 με την σφραγίδα του αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα.

Σήμερα, ακολουθώντας την τάση αυτών των εμπορικών κέντρων από το παρελθόν, είναι άδειο και δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλιές δόξες. Αρκετοί κάτοικοι σημειώνουν πως πλέον το μόνο που υπάρχει είναι μια εικόνα απόλυτης εγκατάλειψης, με νεκρά περιστέρια, σοβάδες που καταρρέουν και ελάχιστα καταστήματα που κρατάνε ζωντανή την κίνηση.

3. Galleria Mall, Γλυφάδα

Η Γλυφάδα την δεκαετία του ‘80 ήταν η εμπορική κοιτίδα των μεγάλων κέντρων με καταστήματα και χώρους εστίασης. Οι καταστηματάρχες βέβαια προτιμούσαν να είναι στο ισόγειο καθώς είχαν παρατηρήσει πως οι περαστικοί δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα καταστήματα που βρίσκονταν σε ορόφους χάνοντας έτσι πελατεία. Άλλο ένα δημιούργημα του Βικέλα, με γυάλινες προσόψεις, χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής. Σήμερα, το συγκεκριμένο εμπορικό δεν έχει την κίνηση που είχε κάποτε και αποτελεί νοσταλγικό σημείο για τους κατοίκους της περιοχής.

4. Εμπορικό Κέντρο «Ρέα», Παγκράτι

Το συγκεκριμένο είναι ο μεγάλος άγνωστος. Χωμένο μέσα στις γειτονιές του Παγκρατίου, δίπλα στον Βύρωνα, το μεγάλο ατού ήταν το θερινό σινεμά που είχε στην ταράτσα με μια καντίνα περιτρυγιρισμένη από λευκή πέργκολα. Στο ίδιο σημείο, βρισκόταν μέχρι το 1985, ένα από τα παλαιότερα θερινά σινεμά της Αθήνας που έδωσε και το όνομά του στο εμπορικό.

Όσοι ξέρουν, λένε πως ο αρχιτέκτονας του συγκεκριμένου είχε ως έμπνευση το λονδρέζικο Crystal Palace του 19ου αιώνα. Το θερινό έχει κλείσει εδώ και καιρό. Καταστήματα δεν υπάρχουν πια παρά μόνο ένα γυμναστήριο, μερικά γραφεία και η περιέργεια των περαστικών.

Η μόδα που ήθελε τα εμπορικά κέντρα να κυριαρχούν δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στο παρελθόν. Απλώς έχει αλλάξει ο τρόπος που τα αντιλαμβανόμαστε αλλά και η όρεξή μας για ψώνια (μαζί με το εσωτερικό του πορτοφολιού)!