Εκτέλεσαν ένα αθώο παιδί 14 ετών: Η ιστορία που παραπέμπει στο «Πράσινο Μίλι»

Το 1999, το «Πράσινο Μίλι» έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές μεταφορές έργου του Στέφεν Κινγκ. Παρότι δεν κέρδισε Όσκαρ, καθιερώθηκε ως κλασική ταινία. Στη συγκεκριμένη σειρά βιβλίων, ο Κινγκ, αφηγείται την ιστορία της σχέσης του δεσμοφύλακα Πολ Έτζκομπ με τον Τζον Κόφι.

Το θέμα του έργου παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με ένα πραγματικό γεγονός που συγκλόνισε τις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’40. Την τραγική ιστορία ενός παιδιού μόλις 14 ετών, που όπως και ο χαρακτήρας του Κόφι είναι ένας Αφροαμερικανός που εκτελείται άδικα για τον βιασμό και τη δολοφονία δύο λευκών δίδυμων κοριτσιών. Τελικά αποκαλύπτεται ότι ένας άλλος χαρακτήρας είναι ο πραγματικός δολοφόνος. Οι ομοιότητες είναι εντυπωσιακές.

Διαβάστε ακόμη: Αποκαλύφθηκαν οι τελευταίες λέξεις του serial killer Τεντ Μπάντι πριν εκτελεστεί

Ποιος ήταν ο Τζορτζ Στίνι

Ο πραγματικός «ήρωας» της ιστορίας ήταν ο 14χρονος Τζορτζ Στίνι Τζούνιορ (George Stinney Jr.) που τον Μάρτιο του 1944 συνελήφθη για τη δολοφονία δύο κοριτσιών. Μόλις μέσα σε λίγες εβδομάδες καταδικάστηκε - με μία απόφαση που χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά για να εκδοθεί - και εν τέλει εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα. Είναι το νεαρότερο άτομο που καταδικάστηκε ποτέ σε θάνατο στις ΗΠΑ στον 20ό αιώνα.

Στις 24 Μαρτίου 1944, ο Τζορτζ Στίνι και η μικρότερη αδελφή του, Αϊμ, έπαιζαν στον δρόμο όταν δύο λευκές κοπέλες, η 11χρονη Μπέτυ και η 7χρονη Μαίρη, τους πλησίασαν και ρώτησαν πού μπορούσαν να βρουν ένα συγκεκριμένο λουλούδι. Ούτε ο Στίνι ούτε η αδελφή του ήξεραν πού ήταν αυτά τα λουλούδια και οι κοπέλες σύντομα απομακρύνθηκαν.

Το ίδιο βράδυ, όταν και οι δύο κοπέλες δεν επέστρεψαν στο σπίτι, οργανώθηκε από τις Αρχές μία ομάδα έρευνας αναζητώντας τες. Μάλιστα η οικογένεια Στίνι συμμετείχε στις έρευνες, ενώ ο ίδιος ο Τζορτζ φέρεται να είπε σε έναν από τους συμμετέχοντες ότι είχε δει τις κοπέλες εκείνη την ημέρα.

Σύλληψη χωρίς επαρκή στοιχεία

Το επόμενο πρωί, αφού ο γιος ενός ιερέα βρήκε τα σώματα των κοριτσιών σε έναν ρηχό χαντάκι, ο Τζορτζ Στίνι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τους φόνους τους. Κατά την αστυνομία, ο Στίνι «ομολόγησε» πως χτύπησε και σκότωσε τα δύο κορίτσια με μία μεγάλη μεταλλική ράβδο. Όπως αναφέρθηκε πολλά χρόνια αργότερα, η απουσία οποιουδήποτε φυσικού στοιχείου που να τον συνδέει με το έγκλημα, ήταν πλήρης.

Σε λιγότερο από τρεις μήνες, κατηγορήθηκε για δολοφονία, δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα της Νότιας Καρολίνας.

storycorpsorg

Αμέσως μετά από τη σύλληψή του, η οικογένεια του έγινε στόχος απειλών. Μια ομάδα από λευκούς προσπάθησε να λιντσάρει τον Τζορτζ Στίνι, αλλά απέτυχε μόνο επειδή είχε ήδη μεταφερθεί σε φυλακή άλλης πόλης.

Έναν μήνα αργότερα, όταν ξεκίνησε η δίκη του, η οικογένεια και άλλοι Αφροαμερικανοί δεν επιτράπηκαν να μπουν στο χωρισμένο κατά φυλή δικαστήριο. Ο τρόπος που διεξήχθη η δίκη προμήνυε ξεκάθαρα το αποτέλεσμα.

Διαβάστε ακόμη: Η Ελληνίδα που ξέφυγε από τον διαβόητο serial killer Τεντ Μπάντι

Ο δικηγόρος υπεράσπισης που ορίστηκε δεν είχε καμία εμπειρία σε υποθέσεις εσχάτης ποινής και δεν κάλεσε κανένα μάρτυρα υπεράσπισης. Ο εισαγγελέας παρουσίασε μόνο την κατάθεση του τοπικού σερίφη σχετικά με την υποτιθέμενη ομολογία του. Μετά από μόλις 10 λεπτά διαβούλευσης, σώμα ενόρκων αποτελούμενο αποκλειστικά από λευκούς, τον καταδίκασε σε θάνατο για δολοφονία.

Το «τέλος» στην ηλεκτρική καρέκλα και η δικαίωση μετά θάνατον

Πριν την εκτέλεση ο Τζορτζ Στίνι πέρασε 81 ημέρες χωρίς να μπορεί να τους δει, απομονωμένος 80 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του.

Ο 14χρονος Στίνι εκτελέστηκε με ηλεκτρική καρέκλα στις 16 Ιουνίου 1944. Εφημερίδες της εποχής ανέφεραν ότι οι φύλακες δυσκολεύτηκαν να τον δέσουν στην καρέκλα, καθώς ήταν μόλις 1,55 μ ύψος και ζύγιζε 43 κιλά. Όταν ανέβηκε η τάση και τα πρώτα 2.400 βολτ πέρασαν από το σώμα του, η υπερβολικά μεγάλη μάσκα στο πρόσωπό του έπεσε, αποκαλύπτοντας τα δάκρυα στα τρομαγμένα του μάτια!

Ο Τζορτζ Στίνι (δεύτερος από δεξιά) οδηγείται στον θάλαμο εκτέλεσης | Wikipedia

Τον Οκτώβριο του 2013, οι δικηγόροι της οικογένειας κατέθεσαν αίτηση να ακυρωθεί η καταδίκη του. Τρεις μήνες αργότερα, η δικαστής Carmen Mullen διεξήγαγε ακροαματική διαδικασία δύο ημερών για να εξετάσει αν είχε λάβει δίκαιη δίκη. Τον Δεκέμβριο του 2014, η δικαστής Mullen επίσημα ακύρωσε την καταδίκη του Στίνι, κρίνοντας ότι του είχε στερηθεί η δίκαιη δίκη. Στην απόφασή της έγραψε ότι ο δικηγόρος υπεράσπισης δεν έκανε έρευνα, δεν ζήτησε αλλαγή δικαστηρίου ούτε επιπλέον χρόνο για προετοιμασία, έκανε ελάχιστες ή καθόλου ερωτήσεις στην αντιπαράθεση των μαρτύρων και δεν παρουσίασε σχεδόν κανέναν μάρτυρα υπεράσπισης. Δεν κατέθεσε καν έφεση ή αναβολή εκτέλεσης, και αυτό ήταν, σύμφωνα με τη δικαστή, η ουσία της ανεπαρκούς υπεράσπισης. Παράλληλα σημειώθηκε και το γεγονός πως το φονικό όπλο, ήταν ιδιαίτερα βαρύ για να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παιδί...

«Κανείς εδώ δεν μπορεί να δικαιολογήσει πως ένα 14χρονο παιδί κατηγορήθηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε σε περίπου 80 ημέρες» ανέφερε η Μάλεν.

Έστω και μετά από 70 χρόνια, δικαιώθηκε. Δεν ξέρουμε αν ο Στέφεν Κινγκ θα άλλαζε κάτι στη δική του ιστορία, αλλά πλέον όταν θα βλέπουμε τον «Τζον Κόφι» να οδηγείται στην ηλεκτρική καρέκλα, θα ξέρουμε γιατί το βλέμμα του είναι παιδικό. Στη μυθοπλασία υπήρχε τουλάχιστον ένας άνθρωπος που πίστεψε στην αθωότητα. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε κανείς...