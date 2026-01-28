Γκρεγκ Μποβίνο: O κυνηγός κεφαλών μεταναστών είχε παππούδες μετανάστες

Ανάμεσα σε δολοφονημένους, αθώους πολίτες, μετανάστες που προσπαθούν να αποδείξουν από ποια χώρα έχουν έρθει και μια κοινότητα που βρίσκεται σε αναβρασμό, δεσπόζει ένα πρόσωπο. Στους δρόμους της Μινεσότα, ένας...ιδιαίτερος τύπος με μια βαριά καπαρντίνα τραβάει πάνω του τα φωτογραφικά φλας.

Ο Γκρέγκορι Μποβίνο, ο αξιωματικός της ICE, που είχε την επιχειρησιακή εποπτεία των διαδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μινεσότα, είναι σαρξ εκ της σαρκός του τραμπισμού. Σκληρός κυνηγός μεταναστών με μια άβολη αλήθεια στο παρελθόν του: οι προπαππούδες του πήγαν ως μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ιταλία…

Η έμπνευση από μια ταινία

Ο Μποβίνο μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη στη Βόρεια Καρολίνα. Ο πατέρας του είχε το μπαρ της περιοχής. Δεν υπάρχουν αναφορές για τα παιδικά του χρόνια, γνωρίζουμε όμως πως σημαδεύτηκαν από αλλαγές στην οικογενειακή ζωή και μια τραγωδία στην οποία ενεπλάκη ο πατέρας του. Ο Μποβίνο συχνά δηλώνει πως ο στόχος του είναι να κυνηγήσει τους «χειρότερους των χειρότερων», εκείνους τους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ και προκαλούν συχνά ατυχήματα επειδή οδηγούν μεθυσμένοι.

Ήταν τον Ιούνιο του 1981 όταν ο πατέρας του οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο μια νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε. Εκείνος κατέληξε στη φυλακή για τέσσερις μήνες μόνο και περίπου τρία χρόνια μετά χώρισε με τη σύζυγό του. Πάντως, η έμπνευση του Μποβίνο για την…ενασχόληση με τους μετανάστες προήλθε από μια ταινία. Ο Τζακ Νίκολσον ενσάρκωσε στο «The Border» (1982) έναν αμφιβόλου ηθικής πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ο Μποβίνο αποφάσισε να ενταχθεί στη συνοριοφυλακή για να…αποδείξει πως υπάρχουν και καλοί πράκτορες και δεν είναι τελικά όλοι διαβολικοί. Έτσι ήθελε να πιστεύει για τον εαυτό του…

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εντάχθηκε στο δυναμικό της συνοριοφυλακής στο Ελ Σέντρο της Καλιφόρνια. Ανέβηκε αρκετά γρήγορα τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας και η υπηρεσία του έδινε αρκετά συχνά «βαριές» αποστολές. Αυτόπτες μάρτυρες που είχαν βρεθεί σε επιχειρήσεις-σκούπα στα σύνορα με το Μεξικό περιέγραψαν ένα σκηνικό απόλυτης βίας. Ακόμη και μετανάστες που ήταν κάθε άλλο παρά απειλητικοί, βρέθηκαν στο στόχαστρο των ανδρών του Μποβίνο και έτυχαν άθλιας μεταχείρισης.

«Είναι απλώς ένας μικρός Ναπολέων»

Η επάνοδος του Τραμπ στην εξουσία ήταν το βούτυρο στο ψωμί αυτού του αξιωματικού που διψάει…για δημοσιότητα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει μια μάχη μεταξύ καλού και κακού, χρησιμοποιώντας ακόμη τον «Πόλεμο των Άστρων» για να θέσει το πλαίσιο. Προφανώς οι μετανάστες που περνούν τα σύνορα είναι στην πλευρά του κακού.

Ο Μποβίνο έγινε το εύχρηστο εργαλείο που χρησιμοποίησε ο Λευκός Οίκος για να προκαλέσει δυσφορία στις πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς. Οι επεμβάσεις του ίδιου και της ομάδας του στο Λος Άντζελες τον έφεραν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Με το χαρακτηριστικό του στυλ και τη ματσίλα που τον διακρίνει, παρουσιαζόταν ως ο εκπρόσωπος της τάξης και της νομιμότητας.

Ήταν τέτοιος ο ζήλος του (όπως και της ομάδας του) που οι πράκτορές του προχώρησαν σε μια λανθασμένη σύλληψη ενός 15χρονου παιδιού σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τέτοιος ζήλος που του πέρασαν μέχρι και χειροπέδες αφού τον απείλησαν με τα όπλα τους.

Όταν η εφημερίδα Guardian είχε απευθύνει ένα ερώτημα στην υπηρεσία του Μποβίνο λέγοντας (πολύ λογικά) τι δουλειά έχει ο ίδιος ως συνοριοφύλακας σε πόλεις που βρίσκονται βαθιά μέσα στην αμερικανική ενδοχώρα, η απάντηση ήταν «μείνετε συντονισμένοι». Η τακτική του στη Μινεσότα «κόστισε» δύο ζωές αλλά πυροδότησε και μια συντονισμένη απάντηση από την κοινότητα που είναι άνευ προηγούμενου.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο μπορεί να απομακρύνθηκε από τον Τραμπ, αλλά ο υποκριτικός τρόπος σκέψης που «γεννάει» τύπους σαν κι αυτόν, δύσκολα θα απομακρυνθεί…