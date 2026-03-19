Μπραντ Κούπερ, ο εκλεκτός ναύαρχος του Τραμπ και «εφιάλτης» των μουλάδων

Οι εικόνες αυτού του πολέμου θα μας στοιχειώνουν για καιρό. Καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί δηλώνουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για την αμερικανοϊσραηλινή επέμβαση στο Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει αποφασισμένος και πίσω από αυτή τη βούληση, κρύβεται ένας άνθρωπος που ξέρει τη Μέση Ανατολή πολύ καλά και έχει αναλάβει την αποστολή που του έχει αναθέσει ο πρόεδρός του. Ο Μπραντ Κούπερ χαρακτηρίζεται από όσους τον ξέρουν ως διπλωμάτης με στρατιωτική στολή. Για το καθεστώς του Ιράν, αυτός ο διπλωμάτης έγινε εφιάλτης.

Η «ήρεμη δύναμη» πίσω από τις κλειστές πόρτες

Ο Κούπερ με τον ηγέτη του Μπαχρέιν | AP

Όσοι ξέρουν τον Κούπερ ή έχουν δουλέψει μαζί του, δικαιολογούν σε απόλυτο βαθμό την επιλογή του Τραμπ να του δώσει τα «ηνία» της CENTCOM, της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ γνωρίζει πολύ καλά την ευρύτερη περιοχή. Έχει υπηρετήσει σχεδόν σε κάθε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού. Από την «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991 μέχρι και τις μάχες κατά των Χούθι, ο Κούπερ είναι πάντα εκεί. Αυτό στο οποίο όλοι στέκονται, είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, εκτός από την πείρα του.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο μειλίχιο που στους υφισταμένους του φαίνεται πάντα χαμογελαστός και ευδιάθετος. Εύκολα κάποιος μπορεί να τον παρεξηγήσει ως υπερβολικά αισιόδοξο. Συνήθως κοιμάται ελάχιστες ώρες μέσα στη μέρα αλλά δεν αφήνει ίχνος της κούρασης να φανεί ποτέ και σε κανέναν. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα που θέλει να λύσει, θα καλέσει έναν από τους αξιωματικούς του, θα του υπαγορεύσει το πρόβλημα και στη συνέχεια τη λύση που έχει βρει μόνος του. Θα κλείσει το τηλέφωνο κι αυτό είναι όλο.

Διαβάστε ακόμη: Ποιος πατάει το κουμπί σε έναν βομβαρδισμό; Όχι απαραίτητα άνθρωπος

Ο πατέρας του ήταν βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ. Μπήκε στη Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών και οι αξιωματικοί της σχολής έχουν να θυμούνται έναν νέο, ιδιαιτέρως ευφυή, που χρησιμοποιούσε τα μαχαιροπήρουνα της τραπεζαρίας κατά τη διάρκεια του ομαδικού γεύματος ώστε να στήνει σχέδια σε έναν νοητό χάρτη και να εξηγεί. Υπηρέτησε για πρώτη φορά στον πόλεμο του Κόλπου, στη συνέχεια σε εκείνον της Βοσνίας και μετέπειτα στο Αφγανιστάν. Πέρασε αρκετά χρόνια αυτής της καριέρας στη Μέση Ανατολή και μάζεψε την κατάλληλη εμπειρία που θα ήταν χρήσιμη για τα σχέδια του Τραμπ.

«Θα αλλάξουμε τον ρου της Ιστορίας»

Βέβαια, παρά τη...λαμπρή καριέρα του στα πεδία της Μέσης Ανατολής, ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που του χάρισε αυτή την προαγωγή είναι η ικανότητά του να τα πηγαίνει καλά με τους πολιτικούς του προϊσταμένους. Όσες φορές έχει καταθέσει σε διάφορες επιτροπές στο Κογκρέσο, όλοι παρατηρούν την ιδιαίτερη δουλοπρέπειά του αλλά και τους «ελιγμούς» που πραγματοποιεί. Πρόκειται για έναν αξιωματικό που φοβάται να πει τη γνώμη του ή τι πιστεύει πραγματικά, ειδικά αν διαφωνεί με τις εντολές που λαμβάνει.

Μαζί με αυτό, αξίζει να σημειώσουμε και τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με το κράτος του Ισραήλ. Λόγω της θέσης του στη Μέση Ανατολή, είχε αναπτύξει αγαστές σχέσεις με τις ηγεσίες των χωρών του Κόλπου. Με το Τελ Αβίβ όμως, δημιούργησε μια σχέση που ξεφεύγει από τα στενά στρατιωτικά πλαίσια. Οι δύο μηχανές πολέμου βρέθηκαν και βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό χάρη στις προσπάθειες και τις ενέργειες του Κούπερ.

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν, ο ναύαρχος έστειλε ένα μήνυμα σε εκείνους που υπηρετούσαν στη Μέση Ανατολή. «Είστε η ασπίδα και το σπαθί του ελεύθερου κόσμου», τους έλεγε. «Με τις ενέργειές μας, θα αλλάξουμε τον ρου της ανθρώπινης Ιστορίας», συνέχιζε στο μήνυμά του.

Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν σε αυτές τις ενέργειες ο Κούπερ εντάσσει και τη δολοφονία των 168 κοριτσιών από αμερικανικό πύραυλο. Όσο για την έκβαση του πολέμου, θα μπορούσε να μάθει από την εμπειρία του πατέρα του στο Βιετνάμ. Ίσως η Ιστορία να επαναληφθεί αυτή τη φορά ως τραγωδία...