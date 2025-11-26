Ο πολιτικός με το πιο άβολο όνομα και η ιστορία της επανεκλογής του

Εάν πριν μερικά χρόνια, παρακολουθούσε κανείς την πολιτική επικαιρότητα της Αφρικής, θα έπεφτε πάνω σε μια εξαιρετικά περίεργη είδηση.

«Ο Αδόλφος Χίτλερ κέρδισε τις τοπικές εκλογές».

Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα θα μπορούσαμε εύκολα να αναρωτηθούμε. Δεν πρόκειται για κάποιο επικίνδυνο τυπογραφικό λάθος, ούτε για μια επιστροφή του Χίτλερ μέσω μιας χρονομηχανής. Υπάρχει όντως ένας πολιτικός στη Ναμίμπια που έχει το συγκεκριμένο όνομα. Αδόλφος Χίτλερ Οουνόνα.

Ο συγκεκριμένος στις τοπικές εκλογές που συμμετείχε, στα βόρεια της χώρας, κέρδισε με ποσοστό περίπου 80%. Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με το κόμμα SWAPO, από τα ιστορικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτίου Αφρικής. Πριν βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το όνομά του, χρειαζόμαστε το ιστορικό πλαίσιο.

Η Ναμίμπια είναι μια χώρα με σκληρό παρελθόν. Υπήρξε αποικία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας (πολύ πριν τους Ναζί). Οι ντόπιοι πληθυσμοί έπεσαν θύματα του πρώτου ανεπίσημου ολοκαυτώματος, το λεγόμενο Ολοκαύτωμα του Κάιζερ, όταν δολοφονήθηκαν κατά χιλιάδες από τα γερμανικά στρατεύματα. Είναι η πρώτη, επίσημη γενοκτονία του 20ου αιώνα.

Υπάρχει έτσι μια παράδοξη κληρονομιά. Οι ντόπιοι ορισμένες φορές βαφτίζουν τα παιδιά τους χρησιμοποιώντας γερμανικά ονόματα. Αυτό βέβαια δεν αρκεί ως εξήγηση, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όμως και πάλι, ας μην βιαστούμε.

Ο Οουνόνα είναι μέλος του κόμματος που συμμετείχε στον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ όταν η Ναμίμπια ανήκε στο κράτος της Νοτίου Αφρικής (ανεξαρτητοποιήθηκε το 1990). Χιλιάδες αγωνιστές αφιερώθηκαν στη μάχη κατά του ρατσισμού. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια ύποπτη ιδεολογική μίμηση πίσω από το όνομά του.

«Μη σας ανησυχεί το όνομά μου, δεν ενδιαφέρομαι να κατακτήσω τον κόσμο» είχε σχολιάσει στο παρελθόν γελώντας. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξη στη γερμανική Bild, το όνομα αυτό του δόθηκε από τον πατέρα του. Καταλαβαίνει απόλυτα τι σημαίνει άσχετα αν σε μικρή ηλικία δεν είχε ιδέα και το θεωρούσε πολύ φυσιολογικό.

«Είναι πολύ αργά για να το αλλάξω τώρα, υπάρχει σε όλα τα δημόσια έγγραφα. Η γυναίκα μου πάντως με φωνάζει σκέτο Αδόλφο». Η ιδιαίτερη γερμανική κληρονομιά επιμένει μέχρι και σήμερα στην χώρα της Νοτίου Αφρικής. Αρκετοί δρόμοι έχουν γερμανικά ονόματα, υπάρχει εφημερίδα με γερμανικό όνομα, ακόμη και τοπικά στέκια.

Ο Οουνόνα πάντως κατάφερε πρόσφατα να κερδίσει την επανεκλογή του. Μπορούμε να υποθέσουμε πως αν κάνεις καλά την δουλειά σου, ούτε αυτό το όνομα είναι ικανό να σε σταματήσει.

Και πάλι όμως, είναι σχετικά άβολο.