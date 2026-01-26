Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας αντιμετωπίζει τραμπούκους σαν τον Τραμπ από μικρός

Πριν από λίγα χρόνια, σχεδόν κανείς δεν είχε ασχοληθεί με τη Γροιλανδία.

Για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, ήταν κατά πάσα πιθανότητα ένα αδιάφορο κομμάτι πάγου με ελάχιστους κατοίκους στα βόρεια. Ήσσονος σημασίας. Σύντομα, αυτή η τεράστια σε μέγεθος χώρα με τους λιγοστούς κατοίκους, θα μετατρεπόταν σε πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με τους ισχυρούς του πλανήτη να διεκδικούν τον υπόγειο πλούτο της.

Η όλο και αυξανόμενη σε ένταση ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ έφερε τη Γροιλανδία στο προσκήνιο της παγκόσμιας επικαιρότητας. Κι αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί μια ρητορική που «μειώνει» τους αντιπάλους του, στην ηγεσία της Γροιλανδίας βρίσκεται ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν που ξέρει καλά από τέτοιες τακτικές τραμπουκισμού.

Αντιμετωπίζοντας τους τραμπούκους σε μικρή ηλικία

Ο Νίλσεν γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γροιλανδία. Ο πατέρας του είναι Δανός ενώ η μητέρα του είναι ντόπια. Η Γροιλανδία, πρέπει να σημειώσουμε, έχει μια περίπλοκη σχέση με τη Δανία, κάτι που ίσως προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Τραμπ.

Οι Δανοί έστειλαν ιεραποστόλους ώστε να εκχριστιανίσουν τον ντόπιο πληθυσμό και ουσιαστικά μετέτρεψαν τη Γροιλανδία σε αποικία τους. Οι ντόπιοι υπέστησαν φρικτή κακοποίηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αφορά μια πρωτοβουλία των Δανών να τους εξαναγκάσουν σε αντισύλληψη από το 1966 μέχρι το 1975 ώστε να μην ξεφύγει ο αριθμός του πληθυσμού.

Εξαιτίας αυτού του παρελθόντος, ο Νίλσεν αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στα σχολικά του χρόνια αφού ήταν κατά το ήμισυ Δανός. «Γύρνα πίσω στη Δανία» άκουγε αρκετές φορές από τους συμμαθητές του και αυτή η κακοποίηση δεν περιοριζόταν μοναχά στο λεκτικό κομμάτι. Η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να καταλάβει τις δυσκολίες που υπήρχαν στη Γροιλανδία εξαιτίας του αποικιοκρατικού παρελθόντος.

Όταν εισήλθε στην πολιτική, δεν στράφηκε σε ακραίες λύσεις και ρητορικές. Αντιθέτως. Υπήρξε υπέρμαχος λύσεων που βασίζονται στην συμπερίληψη και αλληλοκατανόηση.

Αν κοιτάξει κανείς τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δει το προφίλ ενός καθημερινού ανθρώπου που είναι μέλος της ντόπιας κουλτούρας. Οι δικοί του άνθρωποι τον περιγράφουν ως μια ήρεμη δύναμη, που λειτουργεί σε συνθήκες κρίσης με χαρακτηριστική ψυχραιμία.

Η είσοδος στην πολιτική και το rebranding

Ξεκίνησε την καριέρα του στο κεντροδεξιό κόμμα της Γροιλανδίας. Ανέλαβε το νευραλγικό χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου παρόλο που δεν είχε σημαντική εμπειρία. Από το 2020, υπήρχε μια σημαντική αντιπαράθεση στην τοπική κοινωνία και αφορούσε την εξόρυξη ουρανίου στο τεράστιο ορυχείο του Kvanefjeld. Ο Νίλσεν ήταν αυστηρά υπέρ μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Οι ντόπιοι όμως όχι. Στις εκλογές του 2021 το κόμμα του (που είχε αναλάβει την ηγεσία πλέον) υπέστη εκλογική συντριβή.

Τότε, ξεκίνησε ένα rebranding. Φαίνεται να αφουγκράστηκε τον παλμό, αυτό που ήθελε η κοινωνία της Γροιλανδίας και «μεταμόρφωσε» τις θέσεις του δείχνοντας μια πιο υπέυθυνη αλλα και με περισσότερη ενσυναίσθηση στάση.

Η θριαμβευτική επάνοδος του στην εξουσία τέσσερα χρόνια μετά οφείλεται (και) στην επιθετική ρητορική των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Γροιλανδία υπάρχει εδώ και καιρό η κουβέντα για ανεξαρτησία. Όμως, όπως τόνισε ο Νίλσεν στους συμπατριώτες του, το να αποχωρήσει η Δανία για να έρθουν οι Αμερικανοί, δεν θα ήταν ένα ιδιαιτέρως καλό deal.

Στα «βέλη» του Τραμπ, ο Νίλσεν απάντησε με την χαρακτηριστική του ψυχραιμία: «δε θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δε θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί». Σε μια συνέντευξη τύπου με την Δανέζα ομόλογό του, ζήτησε συγγνώμη για τις βάναυσες συμπεριφορές που υπέστησαν οι ντόπιοι στα χέρια των Δανών. Ταυτόχρονα, διατηρεί τις ισορροπίες στο θέμα των εξορύξεων χωρίς να προκαλεί με την τεχνοκρατική του συμπεριφορά όπως στο παρελθόν.

Ο Τραμπ έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ικανό, που ξέρει να χτίζει γέφυρες, να προσαρμόζεται και να αλλάζει την στρατηγική του. Να στέκεται στο ύψος της περίστασης και να υπερασπίζεται τους πολίτες της χώρας που ηγείται.

Θα είναι αρκετή η «ψυχρή» λογική για να αντιμετωπιστεί ο τραμπουκισμός των ΗΠΑ;