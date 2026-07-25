Όλες οι φορές που έχει αλλάξει ο χάρτης του μετρό της Αθήνας από το 1869 μέχρι σήμερα

Πόσες φορές, στα βαγόνια του μετρό, έχει τύχει να σταθούμε μερικά δευτερόλεπτα για να παρατηρήσουμε τον χάρτη με τις γραμμές του δικτύου⋅ τις στάσεις, τις διακλαδώσεις, τις διασταυρώσεις, τους σταθμούς ανταπόκρισης. Άλλοτε φευγαλέα, ενώ κάποιες φορές, ως ο μοναδικός, εύκαιρος τρόπος να περάσει η ώρα, μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας.

Πόσοι όμως από τα εκατομμύρια των Αθηναίων που μπαινοβγαίνουν στους συρμούς, γνωρίζουν τη μακρά ιστορία του μέσου που χρησιμοποιούν καθημερινά για τις μετακινήσεις τους; Αν κάποιος διαβάσει τον χάρτη του μετρό της Αττικής, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μια ιστορία 157 χρόνων ξεδιπλώνεται μπροστά του.

To Αττικό Μετρό άνοιξε τις πύλες του για το κοινό. 29/1/00 | Eurokinissi

Ένα βίντεο στο YouTube συμπυκνώνει σε λιγότερο από 8 λεπτά, έναν ολόκληρο αιώνα ζωής του μετρό της Αθήνας. Με αφετηρία τον Πειραιά, το μακρινό 1869, το βίντεο καταγράφει όλες τις επεκτάσεις του μετρό της Αττικής, όλες τις φάσεις του σχεδίου ανάπτυξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις νέες γραμμές και τις επεκτάσεις που θα γίνουν.

Το πρώτο στάδιο του Ηλεκτρικού - Ο ατμοκίνητος σιδηροδρόμος που ένωνε τον Πειραιά με το Θησείο

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1869, εκτελείται το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο του ατμοκίνητου αστικού σιδηροδρόμου Αθήνας (Θησείου) - Πειραιά. Η πόλη της Αθήνας με εκείνη του Πειραιά συνδέονται πλεον με σιδηρόδρομο, ενώ ο συρμός αποτελείται από έξι βαγόνια και διανύει τη διαδρομή 8,5 χιλιομέτρων από το Θησείο στον Πειραιά σε 19 περίπου λεπτά.

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Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 27 Φεβρουαρίου 1869, με επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο τη βασίλισσα Όλγα, τον πρωθυπουργό Θρασύβουλο Ζαΐμη, καθώς και πλήθος υπουργών, στρατιωτικών, διπλωματών και επισήμων. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο εξέλιξης του Αστικού Σιδηρόδρομου Πειραιά – Κηφισιάς (αργότερα Γραμμή 1), ο οποίος ξεκίνησε ως ατμοκίνητος και εξελίχθηκε σε ηλεκτροκίνητο.

Το 1882, προστίθενται δυο νέοι σταθμοί, το Φάληρο και το Μοσχάτο, ενώ το 1895 γίνονται τα εγκαίνια των σταθμών Μοναστηράκι και Ομόνοια. Το 1904 ο σιδηρόδρομος γίνεται ηλεκτροκίνητος και αποκτά για τους Αθηναίους άτυπα την ονομασία ηλεκτρικός. Μέχρι το 1989 η Γραμμή 1 έχει αναπτυχθεί πλήρως, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Ο Κώστας Λαλιώτης στο Μετρό Σύνταγμα / 21/05/1999 | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Η Γραμμή 2 & 3

Η Γραμμή 2 του μετρό που συνδέει σήμερα την Ανθούπολη με το Ελληνικό, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1992. Τον Ιανουάριο του 2000, παραδόθηκε στο κοινό το πρώτο τμήμα, Σεπόλια – Σύνταγμα, το οποίο περιλάμβανε 7 σταθμούς. Σήμερα, η κόκκινη γραμμή διαθέτει συνολικά 20 σταθμούς και μήκος 17,9 χιλιόμετρα.

Σταθμός μετρό Αμπελόκηποι. 20/12/2000 | Eurokinissi

Παράλληλα με την παράδοση του σταθμό Συντάγματος, εγκαινιάστηκε και η Γραμμή 3, αφού επίσης, τον Ιανουάριο του 2000, παραδόθηκε το τμήμα Σύνταγμα - Εθνική Άμυνα. Το 2003 η Γραμμή 3 επεκτάθηκε και προς το Μοναστηράκι, ενώ το 2004, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η γραμμή επεκτείνεται, συνδέοντας τον Δουκίσσης Πλακεντίας με τον Προαστιακό και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας.

Τον Οκτώβριο του 2022, εγκαινιάστηκαν οι τρεις τελευταίοι σταθμοί της μπλε γραμμής (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο). Η Γραμμή 3 ένωσε έτσι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το αεροδρόμιο.

Σταθμός μετρό Συντάγματος. 27/1/2000 | Eurokinissi

Η Γραμμή 4

Στο βίντεο αποτυπώνεται και το μεγαλεπίβολο project της Γραμμής 4 που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η ιδέα για τη συγκεκριμένη γραμμή ξεκίνησε ήδη από το 2000, ως απάντηση στην ανάγκη εξυπηρέτησης περιοχών που δεν είχαν πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς. Το πρώτο τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή θα έχει μήκος 12,8 χλμ. και 15 σταθμούς.

Η δεύτερη φάση του έργου θα περιλαμβάνει την διαδρομή Γουδή – Μαρούσι, μια διαδρομή μήκους 9,6 χιλιομέτρων και με 8 σταθμούς (Μαρούσι, ΟΤΕ, Παράδεισος, Ολυμπιακό Στάδιο, Σίδερα, Φιλοθέη, Φάρος, Κατεχάκη).

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο μετρό / 26/01/2000 | Eurokinissi

Στο βίντεο βλέπουμε επίσης και τα σχέδια για την επέκταση της Γραμμής 1. Ο Ηλεκτρικός, προβλέπεται να αποκτήσει έναν νέο υπόγειο κλάδο από το Θησείο μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω της οδού Δαβάκη στην Καλλιθέα.