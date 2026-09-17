Όταν η Lady Gaga κατέβηκε Εξάρχεια και κόλλησε αφίσες στη Διδότου

Δεν βρισκόμαστε σε κάποια παράλληλη πραγματικότητα, αλλά στον Σεπτέμβρη του 2014, όταν μια ολόκληρη πόλη βρισκόταν σε ντελίριο για τη συναυλία της Lady Gaga. Ήταν η πρώτη φορά που η Αμερικανίδα σταρ θα εμφανιζόταν μπροστά στο ελληνικό κοινό, στις 19 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, ημέρα Παρασκευή.

Κάνοντας μια σύγκριση με το σήμερα και άλλες συναυλίες τεράστιων καλλιτεχνών του βεληνεκούς της που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα, μπορεί κανείς να φανταστεί - κι ας μη βρισκόταν εκεί - την τρέλα που θα επικρατούσε για την 28χρονη τότε τραγουδίστρια που βρισκόταν ήδη στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Και η τρέλα, δεν θα σταματούσε μόνο την ημέρα του live.

Η Lady Gaga μάς άφησε με μια ακόμη ωραία ιστορία.

Διαβάστε ακόμη: Η Lady Gaga έγινε μητέρα για πρώτη φορά - Το love story με τον Πολάνσκι

Στον απόηχο της μεγάλης συναυλίας της, πριν πάει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να αποχωρήσει για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας στις Βρυξέλλες, η αυτοκινητοπομπή της Lady Gaga σταμάτησε στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα στην οδό Διδότου 16, για να αποχαιρετήσει τη χώρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η βόλτα της ήταν ινκόγκνιτο, γρήγορα όμως έγινε γνωστή καθώς η ίδια ανέβασε φωτογραφίες σε όλα τα κοινωνικά της δίκτυα. Η ιδέα πίσω από τη βόλτα στα Εξάρχεια, ήταν να κάνει ένα ξεχωριστό πρόμο για τον δίσκο της «Cheek To Cheek», σε συνεργασία με τον βετεράνο τραγουδιστή Tony Bennet, το οποίο θα κυκλοφορούσε τις επόμενες ημέρες.

NDPPHOTO / NDP PHOTO

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Όπως γράφουν τα δημοσιεύματα από τότε, η Lady Gaga βρέθηκε στην περιοχή γύρω στις 5.30 το απόγευμα, ειδικά για το ιστορικό τότε δισκάδικο Music Machine, του εκλιπόντα Δημήτρη Χατζή.

Όταν όμως έφτασε, το δισκοπωλείο είχε μόλις κλείσει. Αποφασισμένη όμως να διασκεδάσει και να μην χαθεί και η ευκαιρία για την προώθηση του δίσκου, κόλλησε η ίδια την αφίσα με αυτόγραφό της στην τζαμαρία του δισκοπωλείου.

«Stopped by Music Machine Records in Athens to pick up some vinyl and give them a gift but they were closed. So I did some good old fashion street team promo on my own, hope they love it!», είχε γράψει τότε στο Facebook.

Η κίνηση εκείνη της Αμερικανίδας σταρ, ήρθε να προστεθεί στην ήδη πολυσυζητημένη και εκκεντρική παρουσία της στην Αθήνα, την οποία η ίδια συνεχώς τροφοδοτούσε με υλικό. Από την άφιξή της, με τους φωτορεπόρτερ και τους φαν να την περιμένουν έξω στο αεροδρόμιο, στην εμφάνισή της ως αρχαιοελληνίδα έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια και φυσικά στη συναυλία, στην οποία κάποια στιγμή τραγούδησε τυλιγμένη με μια ελληνική σημαία.

Τρεις μέρες είχε μείνει στην Ελλάδα η Lady Gaga, και τις τρεις, ήταν φυσικά το νούμερο ένα θέμα συζήτησης. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.