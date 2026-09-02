Ο Γιώργος Πολύχρος του Survivor τράβηξε αμάξι δύο τόνων με τα δόντια - Και δεν ήταν η πρώτη φορά

Ο Γιώργος Πολύχρος, ο οποίος συμμετείχε στο Survivor 2026 ανήκοντας στους Επαρχιώτες, είναι από τους παίκτες που ξεχώρισαν στον φετινό κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης στρέφοντας αρχικά πάνω του το ενδιαφέρον επειδή έτρωγε πολλά... ωμά πράγματα που έβρισκε στη φύση ειδικά τις ημέρες που η ομάδα του πείναγε.

Τόσο πριν όσο και μετά το Survivor ο Γιώργος Πολύχρος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media όπου ανεβάζει διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς του, αλλά και μάλλον ακραία πραγματάκια που κάνει.

Έτσι, αυτή τη φορά ανέβασε ένα βίντεο όπου τον βλέπουμε να προσπαθεί να τραβήξει ένα αυτοκίνητο βάρους 2 τόνων με τα... δόντια, χρησιμοποιώντας μόνο ένα σκοινί, το οποίο είναι δεμένο στον προφυλακτήρα του οχήματος.

Μαζί του ήταν εκείνη τη στιγμή και οι δύο πρώην συμπαίκτριές του από το Survivor, Μαντίσα Τσότα και Όλγα Λοβέρα, οι οποίες τραβούσαν βίντεο την όλη δοκιμασία και δεν έκρυψαν στο τέλος την έκπληξή τους όταν είδαν τον Γιώργο Πολύχρο να τα καταφέρνει και να το σέρνει.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Πολύχρος κάνει ένα τέτοιο challenge αφού τον Μάρτιο του 2024 είχε σύρει τρία αμάξια δεμένα το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά πάλι με τον ίδιο τρόπο, απευθυνόμενος, μάλιστα, μέσω του σχετικού βίντεο στους δύσπιστους που αμφισβητούσαν ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.