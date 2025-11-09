Πού έγινε η πρώτη κατάληψη στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση - Τι είναι τώρα το κτίριο

Οι καταλήψεις κτιρίων στη χώρα μας έχουν μια τεράστια ιστορία. Πριν από τη «Βίλα Αμαλίας», τη «Βίλα Στέλλα» και πολλές ακόμα θρυλικές καταλήψεις στην Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις, υπήρξε μια στιγμή, που ξεκίνησαν όλα.

Ήταν στο τέλος του Β'Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες καθώς επέστρεφαν στην πατρίδα τους, δεν είχαν στέγη. Τότε ξεκίνησαν οι πρώτες καταλήψεις κενών κτιρίων σε βρετανικές μεγαλουπόλεις, από άδεια στρατόπεδα ως και ξενοδοχεία. Από το 1965 το φαινόμενο επεκτάθηκε και στην Ολλανδία, τη Γερμανία και στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρα από το στεγαστικό πρόβλημα σε αυτές τις πόλεις, οι καταλήψεις αποτέλεσαν κι ένα όχημα έκφρασης της δυσαρέσκειας των απλών πολιτών για τις ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις.

Οι καταλήψεις στέγης στη χώρα μας, σύμφωνα με την αναρχική «εφημερίδα δρόμου» της Κρήτης, Απατρίς (φύλο 21, Νοέμβριος 2013) προέκυψαν όταν αρκετοί νέοι Έλληνες και Ελληνίδες «πάνκηδες», «φρικιά» και «χίπηδες» ξεκίνησαν να συμμετέχουν σε εκδρομές στο εξωτερικό μέσω ενός τουριστικού πρακτορείου λεωφορείων που έγινε γνωστό ως "magic bus". Το συγκεκριμένο λεωφορείο έκανε συνεχώς δρομολόγια σε τρεις μεγαλουπόλεις, Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο.

(προφανώς ενέπνευσε και ένα πασίγνωστο τραγούδι)

Με αυτό τον τρόπο οι νέοι της εποχής αποχαιρετούσαν προσωρινά τον μικρόκοσμο της Ελλάδας και μετείχαν σε δράσεις πολιτικής ζύμωσης ιδεών και κοινοτικής διαβίωσης.

Η πρώτη κατάληψη στέγης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την γραπτή μελέτη του Δημήτρη Σκλαβενίτη «Κάτσε Καλά Γεράσιμε: Μαθητικό Κίνημα και Καταλήψεις 1974-2000», ήταν 5 Νοεμβρίου 1981 όταν ομάδα νεαρών κατέλαβε ένα εγκαταλειμμένο διώροφο σπίτι στην οδό Βαλτετσίου 42 στα Εξάρχεια.

«Υπήρχε μια παρέα παιδιών και μια ανάγκη για ένα στέκι. Να νοικιαστεί ένα κτίριο ήταν δύσκολο για λόγους οικονομικούς και για λόγους ιδιοκτησίας και για λόγους καταλληλότητας κτιρίου. Μετά από συζήτηση αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κατάληψη, αφού πρώτα βρούμε ένα κτίριο. Στις 5 Νοεμβρίου μπαίνουμε νύχτα με φακό στο κτίριο της οδού Βαλτετσίου, το «εξερευνούμε» μας κάνει και το καταλαμβάνουμε» δηλώνουν αργότερα τέσσερα μέλη της κατάληψης στην εφημερίδα Θούριος.

Τι βρίσκεται σήμερα στη θέση αυτής της κατάληψης

Τo monumenta.org γράφει: «Στον γεμάτο χρώματα και μυρωδιές πεζόδρομο της Βαλτετσίου, περπατώντας από την Ζωοδόχου Πηγής με κατεύθυνση προς την πλατεία Εξαρχείων, λίγο πριν τον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα, βρίσκεται ένα διώροφο νεοκλασικό κτήριο που ξεχωρίζει για το έντονο κεραμιδί χρώμα του. Η σημερινή στέγη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με δημοσιεύματα το Νοέμβριο του 1981, αποτέλεσε μία από τις πρώτες κατάληψεις αναρχικών».