Το τεύχος 30 του περιοδικού Ταχυδρόμος, εν έτει 1989 (τιμή 350 δραχμές) μας ταξιδεύει στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ της Τίνας Πολίτη με τον σούπερ προβοκατόρικο τίτλο (που θα μπορούσε να είναι τίτλος κάποιου κωμικού φιλμ νουάρ) «Ένας Έλληνας στις Παντόφλες του Τ. Ζίβκοφ» πώς Το θερινό ανάκτορο του Βασιλιά και η έπαυλη του (πρώην προέδρου της Βουλγαρίας) Ζίφκοφ νοικιάζονται σε τουρίστες έναντι 150 δολαρίων. Μοιάζει κάπως γνώριμο το μοτίβο; Θα το εξετάσουμε.

Το ταξίδι έχει μια και μοναδική στάση στο Ευξείνογκράντ της Βουλγαρίας, εκεί όπου μαθαίνουμε ότι τα ανάκτορα και οι επαύλεις των πρώην βασιλεών και αργότερα κομμουνιστικών ηγετών, μετατρέπονται σε τουριστικά θέρετρα.

Η ρεπόρτερ μας διαβεβαιώνει: «Και αν θέλετε να φορέσετε τις παντόφλες του Τεοντόρ Ζίβκοφ, θα τις βρείτε κάτω από το κρεββάτι σας!»

Περιοδικο Ταχυδρόμος - προσωπικό αρχείο.

Το Ευξείνογκραντ βρίσκεται ανάμεσα στη Βάρνα και τηνΧρυσή Αμμουδιά, στις ακτές της Μαύρης Θάλασας. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και διατηρείται άψογα μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει αίθουσα κινηματογράφου (!), εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, πολυτελή σαλόνια και κρεβατοκάμαρες που παραχωρούνταν συχνά για διαμονή σε αρχηγούς ξένων κρατών, ακόμα και αίθουσα μπόουλινγκ και μπαρ.

Την τουριστική εκμετάλλευση της έπαυλης, όπως μαθαίνουμε από το δημοσίευμα, ανέλαβε πρώτος των πρώτων ένας επιχειρηματίας, ονόματι Π.Κανελλόπουλος.

Τι αξιά έχουν σήμερα τα 100 δολάρια του 1989; Επίσης, είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτι(α);

Περίπου 231 ευρώ είναι η αξία των 100 δολαρίων εκείνης της χρονιάς. Κοψοχρονιά, θα έλεγε κανείς, καθώς πρόκειται για παλάτι - πρώην κατοικία ηγετών της Βουλγαρίας και ενθύμιο της πτώσης του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Σήμερα;

Tripadvisor

Πάρα πολλη γραφειοκρατία και «δυσκίνητο» σύστημα κρατήσεων για τους επισκέπτες και ένα κάστρο που αρκετοί το συγκρίνουν με παρόμοια στην Βόρεια Ευρώπη και χάνει από τα αποδυτήρια.

«Έχω πάει εκεί ως καλεσμένος, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι ένας καλοκαιρινό ανάκτορο για την βασιλική οικογένεια. Νομίζω πως πολλά πράγματα έχουν αφαιρεθεί από τους κομμουνιστές και τώρα το επιλέγουν μόνο για πάρτι» έγραψε ένας επισκέπτης, τον Ιούνιο του 2026.

Πάντως, ακόμα και για τη διεξαγωγή ενός πάρτι, δεν μοιάζει και τόσο κακό.