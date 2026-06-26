Τι απέγινε το λεοντόψαρο - Ο προκάτοχος του λαγοκέφαλου που κατέληξε μεζές

Κι ενώ φέτος το...ενδιαφέρον φαίνεται να μονοπωλεί ο λαγοκέφαλος με την πρόσφατη επικήρυξή του από τις αρχές, στο παρελθόν κυριαρχούσε το περίφημο λεοντόψαρο.

Lionfish, λιονταρόψαρο ή λεοντόψαρο

Το λεοντόψαρο άρχισε να κάνει την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες περίπου από το 2020. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε στη Μεσόγειο το 1991. Όπως συμβαίνει με αυτά τα είδη (και τον λαγοκέφαλο), έρχονται μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Ο βασικός λόγος είναι η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Το λεοντόψαρο «αγαπάει» τα θερμά νερά.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον καταστροφικά ψάρια καθώς καταβροχθίζει μικρότερα ψάρια ή και γαρίδες. Για να προστατεύεται από τους θηρευτές, διαθέτει μια συστοιχία από δηλητηριώδη αγκάθια που βρίσκονται στη ράχη του και σε περίπτωση που έρθει κανείς σε επαφή με αυτά, σίγουρα θα το μετανιώσει! Το λεοντόψαρο, ταυτόχρονα, είναι ένα είδος σπάνιας ομορφιάς, ένα είδος που όσοι ασχολούνται με ενυδρεία το κυνηγούν σαν τρελοί.

Συνηθίζει να ζει και να κινείται σε ρηχά νερά και σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ένα είδος που κυριαρχεί ακριβώς επειδή δεν έχει θηρευτές.

Τι συνέβη με τη διαχείρισή του

Σε αντίθεση με τον λαγοκέφαλο, το λεοντόψαρο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να αλιευτεί μαζικά. Δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται στα ρηχά αλλα συνηθίζει να κρύβεται σε σχισμές βράχων ή οπουδήποτε μπορεί να βρει καταφύγιο. Στο παρελθόν είχαν προταθεί διάφορες λύσεις αλλά οι περισσότερες είχαν απαγορευτικό κόστος.

Εν τέλει, όπως συμβαίνει στην Κύπρο εδώ και καιρό, η λύση που επικράτησε είναι η ένταξη του λεοντόψαρου στην...τοπική κουζίνα. Οι εστιάτορες, βέβαια, επισημαίνουν ότι χρειάζεται ειδική μεταχείριση και εξαιρετικό καθάρισμα πριν καταλήξει στο πιάτο, εφιστώντας την προσοχή σε όσους επιχειρήσουν να το δοκιμάσουν στην κουζίνα του σπιτιού τους.