Εδώ και αρκετό καιρό γνωρίζουμε πως το Netflix ετοιμάζει μια υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία του Άνταμ Μακέι (των οσκαρικών Vice και The Big Short) με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη Τζένιφερ Λόρενς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τώρα, όμως, έφτασε η στιγμή που έχουμε στη διάθεσή μας και το πρώτο τρέιλερ του Don't Look Up, της ταινίας της χρονιάς για τη streaming πλατφόρμα.

Το Don’t Look Up εκτός από τους δύο οσκαρικούς ηθοποιούς στους leading ρόλους του, διαθέτει ένα all star καστ, αποτελούμενο από τους Μέριλ Στριπ, Τάιλερ Πέρι, Τιμοτέ Σαλαμέ, Αριάνα Γκράντε και Κέιτ Μπλάνσετ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, για τι παραγωγή μιλάμε.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο επιστρέφει σε κινηματογραφική παραγωγή μετά από δύο χρόνια και το Once Upon A Time In Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο, θέλοντας -γιατί όχι- να διεκδικήσει ξανά ένα Όσκαρ. Όσον αφορά το στόρι της ταινίας τώρα, πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία.

Η σύνοψη της ταινίας έχει ως εξής:

Η Κέιτ Ντιμπιάσκι (Τζένιφερ Λόρενς), φοιτήτρια αστρονομίας και ο καθηγητής της Δρ. Ράνταλ Μίντι (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) κάνουν μια εκπληκτική ανακάλυψη ενός κομήτη που περιφέρεται γύρω από το ηλιακό σύστημα. Το πρόβλημα είναι πως βρίσκεται σε πορεία άμεσης σύγκρουσης με τη Γη. Το άλλο πρόβλημα; Κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται πραγματικά. Αποδείχθηκε ότι η προειδοποίηση της ανθρωπότητας για έναν πλανητικό δολοφόνο στο μέγεθος του Έβερεστ αποτελεί ένα άβολο θέμα προς συζήτηση.

Με τη βοήθεια του Δρ Oglethorpe (Ρομπ Μόργκαν), η Kate και ο Randall ξεκινούν μια περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης που τους μεταφέρει από το γραφείο της αδιάφορης Προέδρου Orlean (Μέριλ Στριπ) και του συκοφαντικού γιου της και επιτελάρχη, Jason (Τζόνα Χιλ) και στη συχνότητα του The Daily Rip, μια αισιόδοξη πρωινή εκπομπή που φιλοξένησαν οι Brie (Κέιτ Μπλάνσετ) και Jack (Τάιλερ Πέρι).

Με μόλις έξι μήνες να απομένουν μέχρι ο κομήτης να προσκρούσει, η διαχείριση του κύκλου ειδήσεων 24 ωρών και η προσοχή του κοινού με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης προτού να είναι πολύ αργά, αποδεικνύεται συγκλονιστικά κωμικοτραγική -τι θα χρειαστεί άραγε για να κάνει τον κόσμο να κοιτάξει ψηλά;