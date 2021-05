Google I/O 2021: Πώς η Google διαμορφώνει το μέλλον μας - Οι αλλαγές σε Android 12 και Google Maps

Μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων, η Google αποκάλυψε τι φέρνει στο Android 12, στα Google Maps, στο Wear OS που ενοποιείται με το Tizen της Samsung, πως εμπλέκεται στον τομέα της υγείας, πως θα γίνει το Android ψηφιακό κλειδί για τα αυτοκίνητα του μέλλοντος, αλλά και πως βελτιώνει υπηρεσίες της, όπως το Google Photos.

Android 12

Η πιο σημαντική αναβάθμιση στο δημοφιλές λειτουργικό ετοιμάζεται και θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των χρηστών. Ο σχεδιασμός του δείχνει τα πάντα πιο στρογγυλεμένα και με περισσότερα χρώματα, τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να προσαρμόζει στις απαιτήσεις και τα γούστα του.

Νέα animations θα κάνουν πιο ομαλή την πλοήγηση, ενώ οι νέες επιλογές ιδιωτικότητας θα ενημερώνουν τον χρήστη ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο, την κάμερα και την τοποθεσία του. Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη σε μορφή Public Beta για τα smartphones των σειρών Google Pixel 3, Google Pixel 4 και Google Pixel 5, ενώ οι συσκευές 11 κατασκευαστών θα το λάβουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ακριβή ημερομηνία για όλους τους χρήστες θα μάθουμε σε μετέπειτα χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά το λειτουργικό γενικότερα, η Google ανακοίνωσε πως οι χρήστες συσκευών Android έχουν φτάσει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 500 εκατομμύρια μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοινώθηκε στο ίδιο συνέδριο το 2019 και 1 δισεκατομμύριο μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοινώθηκε το 2017.

Τεχνητή νοημοσύνη

Πως θα σας φαινόταν να μπορείτε να συνομιλήσετε με οτιδήποτε φανταστείτε; Από έναν πλανήτη, όπως ο Πλούτωνας, μέχρι μια σαΐτα; Η Google παρουσίασε την εξέλιξη που έχει κάνει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στη γλώσσα της που έχει την κωδική ονομασία LaMDA και που αναπτύσσεται για να μπορεί να απαντάει πιο φυσιολογικά στις ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες.

Google’s LaMDA AI language demo shows what it’s like to have a chat with Pluto. Yes, the planet. #GoogleIO pic.twitter.com/sC4aSJImr5 May 18, 2021

Google shows off LaMDA AI language demo by talking to a paper plane #GoogleIO pic.twitter.com/8q51rqbbpA — The Verge (@verge) May 18, 2021

Smartwatches: Wear OS και Tizen γίνονται ένα

Μια μεγάλη συνεργασία αποκαλύφθηκε στο συνέδριο και αφορά το μέλλον των «έξυπνων» ρολογιών (smartwatches). Google και Samsung ανακοίνωσαν πως ενοποιούν τo λειτουργικό Wear OS της πρώτης με την πλατφόρμα Tizen της δεύτερης με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και προσφορά περαιτέρω λειτουργιών σε περισσότερα μοντέλα.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας θα είναι βελτιωμένες επιδόσεις στη μπαταρία, 30% μεγαλύτερη ταχύτητα στο φόρτωμα των εφαρμογών και πιο ομαλή κίνηση μέσα στα μενού. Ταυτόχρονα, οι προγραμματιστές θα έχουν πλέον πιο εύκολο έργο.

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x — Google (@Google) May 18, 2021

Project Starline: Το video chat του μέλλοντος

Φανταστείτε μια εφαρμογή video chat, όπως πχ. το Skype ή το Zoom. Δύο συνομιλητές κάθονται απέναντι και μιλάει ο καθένας στην κάμερα του τηλεφώνου του. Η άλλη πλευρά βλέπει μια εικόνα στην οθόνη της συσκευής. Η Google εργάζεται στο επόμενο βήμα των συνομιλιών μέσω video και παρουσίασε το όραμά της μέσω του Project Starline.

Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να δώσει στον συνομιλητή που βρίσκεται στην άλλη άκρη σε τρισδιάστατη μορφή και να τον φέρει απέναντί σας. Δείτε χαρακτηριστικά το demo που παρουσιάστηκε.

Φωτογραφία: Αλλαγές στην επεξεργασία και στα Google Photos

Στόχος της Google είναι να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση των εικόνων που τραβάει ο χρήστης με τις κάμερες και τα κινητά του και έτσι ανακοίνωσε μια σειρά από εργαλεία που θα βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα. Με τη βοήθεια αλγόριθμων, η Google θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει καλύτερα τις λεπτομέρειες μιας εικόνας έτσι ώστε πχ. να μπορεί να αποδοθεί καλύτερα το χρώμα του δέρματος ενός ανθρώπου όσο πιο κοντά στο πραγματικό γίνεται.

Πέραν αυτής της λειτουργίας, η Google ανακοίνωσε πως σύντομα το Google Photos θα μπορεί να δημιουργήσει animated εικόνες από τις φωτογραφίες σας. Η πλατφόρμα θα συνδυάζει δύο παρόμοιες εικόνες που έχετε τραβήξει από το κινητό και θα δίνει κίνηση προσθέτοντας τα σχετικά καρέ.

Τέλος, παρουσιάστηκε η λειτουργεία κλειδωμένου φακέλου, ενός φακέλου -ουσιαστικά- όπου ο χρήστης θα έχει πρόσβαση μόνο κατόπιν καταχώρησης ενός κωδικού ασφαλείας που θα έχει ορίσει ο ίδιος.

Κωδικοί ασφαλείας στα sites

Η Google αναγνωρίζει πως η ασφάλεια των χρηστών είναι ιδιαίτερα σημαντική και έτσι παρουσίασε ένα νέο μηχανισμό για τον password manager που προσφέρει. Το νέο εργαλείο θα μπορεί να εισάγει κωδικούς από άλλα αντίστοιχα apps, θα συνεργάζεται εύκολα με Chrome και Android browsers και θα επιτρέπει μάλιστα και την άμεση και εύκολη αλλαγή ενός κωδικού από ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται καν ο χρήστης να ανοίξει κάποιο νέο παράθυρο.

Έλεγχος περισσότερων συσκευών

Με τις αλλαγές που έρχονται στο Android, ο χρήστης θα μπορεί να συνδέει πιο εύκολα τα πάντα μέσω του λογαριασμού του. Ο μηχανισμός Fast Pair θα κάνει πχ. το κινητό να συνδέεται πιο εύκολα με την τηλεόραση (για να προβάλλει πχ. ένα video στο YouTube), ενώ θα γίνει πιο γρήγορη και η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και Chromebooks. Το πιο ενδιαφέρον από αυτά που ανακοίνωσε η Google πάντως ήταν η συνεργασία με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι GM, Ford και Honda, έτσι ώστε το smartphone με Android 12 να μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι και το κλειδί του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία Ultra Wideband (UWB), το όχημα θα βεβαιώνει ψηφιακά την ταυτότητα του οδηγού και έτσι θα ενεργοποιείται.

Υγεία

Η τεχνητή νοημοσύνη της Google θα μπορέσει να λύσει και απορίες που αφορούν απλά θέματα υγείας. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου εργαλείου και μιας σειράς αλγόριθμων, ο χρήστης θα μπορεί πχ. να φωτογραφίζει ένα σημάδι στο σώμα του και να παίρνει μια πρώτη απάντηση σχετικά με αυτό (αν είναι επικίνδυνο κτλ). Η απάντηση θα προέρχεται από ταυτοποίηση και σύγκριση με παρόμοια δείγματα που βρίσκονται στο διαδίκτυο από επίσημους φορείς.

Google Maps

Αλλαγές, τέλος, έρχονται και στο θέμα των Google Maps. Στο πλαίσιο του Google I/O 2021, η εταιρεία ανακοίνωσε πως έρχονται αναβάθμιση για το Live View, το εργαλείο που επιτρέπει στον χρήστη να λάβει πληροφορίες για το σημείο που βρίσκεται με τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας. Πλέον, θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος και εστιατόρια, καθώς και πιο αναλυτική καθοδήγηση.

We’re making it easier to explore with Live View.



Soon you’ll be able to access it right from the map to see helpful details about places nearby — like their busyness, reviews, photos, and more. #GoogleIO pic.twitter.com/V2g5Q8s7rR — Google Maps (@googlemaps) May 18, 2021

Ακόμη, 50 χώρες θα υποδεχτούν πλέον μια πιο αναλυτική προβολή των δρόμων τους, με ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις και σημάνσεις.