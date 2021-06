Project Hazel: H Razer μόλις έφτιαξε την πιο hi-tech μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό

Η Razer ανακοίνωσε στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης CES στις αρχές του 2021 την πρόθεσή της να ασχοληθεί με τις μάσκες προστασίας κατά του κορονοϊού με το Project Hazel και πλέον η εταιρεία δήλωσε πως θα ξεκινήσει η παραγωγή τους για να κυκλοφορήσουν μέσα στη χρονιά.

Διαβάστε ακόμη: Ηλίας Μόσιαλος: Πότε θα βγάλουμε τις μάσκες – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Η εταιρεία παρουσίασε στην έκθεση E3 που έγινε διαδικτυακά τα νεότερα για το project της που βασίζεται στην κλασική ιδέα μάσκας προστασίας N95, τύπος που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που η ανθρωπότητα δίνει μάχη με τον κορονοϊό. Στην έκθεση αυτή η εταιρεία σημείωσε πως η παραγωγή της μάσκας προχωράει σε κανονικούς ρυθμούς και στα τέλη του 2021 αναμένεται να δοθούν τα πρώτα κομμάτια σε καταναλωτές.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και ένα ειδικό φίλτρο στο Instagram, όπου μπορείτε να δείτε εικονικά πως θα «κάθεται» στο πρόσωπό σας, αν την φορέσετε.

We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU