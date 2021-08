Apple: Θα σαρώνει τα κινητά μας και θα εντοπίζει περιστατικά παιδικής κακοποίησης

Ένα ρεπορτάζ των Financial Times αποκάλυψε τα πλάνα της Apple να μειώσει το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης στις ΗΠΑ, σαρώνοντας τις φωτογραφίες χρηστών. Η ίδια η εταιρεία επιβεβαίωσε μετά από λίγες ώρες το θέμα, τονίζοντας πως ένας νέος μηχανισμός θα προστεθεί σε όλα τα iPhones της στο άμεσο μέλλον.

Η αμερικανική εταιρεία του Κουπερτίνο αποκάλυψε πως μέσω του συστήματος “neuralMatch”, τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει χρήστες, αλλά και όσες έχουν ανεβάσει στο iCloud. Για να εντοπιστεί κάποιο θύμα ή κάποια σχετική ένδειξη, το σύστημα έχει εκπαιδευτεί με εικόνες από αρμόδιες αρχές που φροντίζουν παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, έτσι ώστε να εστιάζει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ή στο σώμα τους.

Με το που θα εντοπίζεται ένα ύποπτο περιστατικό, θα ειδοποιείται μια σχετική ομάδα ανθρώπων που θα καλείται να αξιολογήσει τα ευρήματα και κατόπιν θα ειδοποιούνται οι σχετικές υπηρεσίες του νόμου. Σε πρώτη φάση θα υποστηρίζεται το σύστημα στους πολίτες των ΗΠΑ, ενώ εικάζεται πως θα επεκταθεί και σε αρκετές ακόμη χώρες, κατόπιν -προφανώς- συμφωνίας με τη σχετική νομοθεσία.

Όπως είναι λογικό πάντως, μια τέτοια εξέλιξη προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και ανησυχίες, καθώς ερευνητές δήλωσαν στους Financial Times ότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να ανοίξει και την πόρτα σε αυταρχικά καθεστώτα στο να κατασκοπεύουν τους πολίτες τους. Αντίδραση ήρθε και μέσω Twitter από τον Will Cathcart του WhatsApp, ο οποίος σημείωσε πως η προσέγγιση αυτή της Apple αφήνει αρκετά ερωτήματα αναπάντητα.

Child sexual abuse material and the abusers who traffic in it are repugnant, and everyone wants to see those abusers caught. — Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021

Μάλιστα, σημείωσε πως και οι ίδιοι οι χρήστες δεν θα αισθάνονται πλέον άνετα με την πρόσβαση που θα μπορεί να έχει οποιοσδήποτε το επιθυμήσει στα προσωπικά τους αρχεία. Δεν δίστασε, δε, να υπενθυμίσει πως το Whats App κατάφερε να αναφέρει πάνω από 400 χιλιάδες περιπτώσεις στις Αρχές, χωρίς να παραβιάσει καμία κωδικοποίηση.

Apple has long needed to do more to fight CSAM, but the approach they are taking introduces something very concerning into the world. — Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021

Η τοποθέτηση του Cathcart δεν είναι τυχαία, καθώς το WhatsApp ανήκει στο Facebook και είναι εδώ και καιρό γνωστή η διαφορά της πλατφόρμας με την Apple για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που γίνονται διαθέσιμα για την στόχευση των διαφημιστών. Στη λίστα όσων προβληματίζονται με την εξέλιξη και τα πλάνα της Apple έχουν προστεθεί αρκετοί επιστήμονες, αναλυτές και ο Edward Snowden.

Apple plans to modify iPhones to constantly scan for contraband:



“It is an absolutely appalling idea, because it is going to lead to distributed bulk surveillance of our phones and laptops,” said Ross Anderson, professor of security engineering. https://t.co/rS92HR3pUZ — Edward Snowden (@Snowden) August 5, 2021

Προβληματισμούς εξέφρασε και ο καθηγητής Matthew Green του John Hopkins University.

These tools will allow Apple to scan your iPhone photos for photos that match a specific perceptual hash, and report them to Apple servers if too many appear. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 5, 2021

Σχετική τοποθέτηση έκανε και το EFF, το οποίο θεωρεί πως ο νέος μηχανισμός θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς.

Apple's filtering of iMessage and iCloud is not a slippery slope to backdoors that suppress speech and make our communications less secure. We’re already there: this is a fully-built system just waiting for external pressure to make the slightest change. https://t.co/f2nv062t2n — EFF (@EFF) August 5, 2021

Ο CEΟ της Epic (Fortnite), Tim Sweeney, δήλωσε πως ουδέποτε θα επέτρεπε η Apple κάποια εφαρμογή τρίτου να λειτουργήσει υπό αυτό το καθεστώς στο οικοσύστημά της.

I spent another hour searching, and there indeed appears to be no way to delete a useless at-icloud-dot-com email account that Apple used to force everyone to take, except for deleting your entire Apple account and losing everything you've bought. Lock-in indeed! pic.twitter.com/JT5KOta5jA — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 7, 2021

Τέλος, θέση υπέρ της πρόθεσης της Apple πήρε και ο Ashton Kutcher, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της παιδικής κακοποίησης.