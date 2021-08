Νέα εποχή για την πλατφόρμα OnlyFans που απαγορεύει το σεξουαλικό περιεχόμενο

Σάλος στο διαδικτυακό κοινό που πλέον θα πρέπει να αλλάξει συνήθειες για την ενήλικη ψυχαγωγία του. Η πλατφόρμα OnlyFans ανακοίνωσε πως θέλει να αλλάξει χαρακτήρα και έτσι από την 1η Οκτωβρίου δεν θα επιτρέπει στους δημιουργούς να ανεβάζουν σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όσοι διαθέτουν κάποιο λογαριασμό στο OnlyFans θα μπορούν να ποστάρουν με γυμνό, αλλά με αρκετούς περιορισμούς και με κανόνες που σίγουρα θα περιορίσουν και το περιεχόμενο, αλλά και τους fans που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν γι’ αυτό.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να μάθουμε περισσότερα για την νέα πολιτική της πλατφόρμας, αλλά ήδη ο σάλος που έχει ξεσπάσει από τους χρήστες είναι μεγάλος. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του George Takei στο Twitter, ο οποίος σημείωσε «τα McDonald’s να σταματήσουν να πουλάνε burgers και πατάτες και να πουλάνε μόνο σαλάτες».

Overheard:



Only Fans to ban sexually explicit videos.



In other news, McDonald’s will stop selling burgers and fries and will only serve salads.