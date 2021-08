Η Tesla ετοιμάζει ρομπότ σε μέγεθος ανθρώπου

Η προσπάθεια του Έλον Μασκ και της Tesla να φέρει το μέλλον όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σήμερα, εναι συνεχής. Το μεγάλο στοίχημα για τη λειτουργία μηχανών με ευφυία κοντά στην ανθρώπινη αποτελεί η τεχνητή νοημοσύνη και η Tesla αποκάλυψε όλες τις καινοτομίες που έχει δημιουργήσει σε αυτό τον τομέα, στην online εκδήλωση Tesla Ai.

Τα αυτοκίνητα θα είναι τα πρώτα πραγματικά ρομπότ ευρείας χρήσεως, καθώς στο μέλλον θα μπορούν να κινούνται μόνα τους. Γι' αυτό, απαιτούνται νέες εξελίξεις σε κυκλώματα και λογισμικό που θα υποστηρίζουν τεράστιες υπολογιστικές ταχύτητες, απαραίτητες για να τρέχουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Tesla παρουσίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στα οχήματά της και κυρίως στο σύστημα αυτόνομης κίνησης Autopilot που τα συνοδεύει, αλλά όχι μόνο.

