Σε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές για την εταιρεία του Mark Zuckerberg εξελίχθηκε η χθεσινή, με το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Oculus να τίθενται εκτός λειτουργίας. Μέσα σε μια περίοδο που το Facebook -και τα social media που διαχειρίζεται η εταιρεία του Facebook γενικότερα- δέχονται δριμεία κριτική ως προς το θέμα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, ήρθε να προστεθεί και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε από τεχνικό λάθος, όπως τουλάχιστον μαρτυρά η επίσημη θέση της εταιρείας.

Το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου (περίπου στις 18.00 ώρα Ελλάδος), όλες οι υπηρεσίες του Facebook τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Κάτι τέτοιο έβγαλε εκτός το Facebook, τo Instagram, το Messenger, το WhatsApp και το Oculus, μη επιτρέποντας σε κανέναν να επικοινωνήσει με φίλους και γνωστούς, αλλά και να αξιοποιήσει τις διάφορες πλατφόρμες. Χρειάστηκε τελικά περίπου 6 ολόκληρες ώρες να λυθεί το ζήτημα και να μπορέσουν οι τεχνικοί του Facebook να δώσουν μια λύση. Ένα εξάωρο, που ωστόσο, έφερε αρκετή αναστάτωση, σήκωσε αρκετά ερωτήματα και θύμισε σε αρκετούς το -σχεδόν- 24ωρο μπλακάουτ του Facebook του 2019.

Η εταιρεία εξέδωσε τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου μια -όχι και τόσο αναλυτική- ανακοίνωση, όπου και αφού ζητούσε συγγνώμη από τους χρήστες, εξηγούσε πως υπήρξε ένα θέμα επικοινωνίας ανάμεσα στα συστήματά της. Όπως τονίζεται, οι servers της δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και δεν μπορούσαν να δώσουν τα σχετικά δεδομένα στους διάφορους παρόχους υπηρεσιών Internet από όλο τον κόσμο που ζητούσαν (μέσω των χρηστών) πρόσβαση σε προφίλ, σελίδες και λογαριασμούς. Ο ίδιος ο Mark Zuckerberg έκανε μια λιτή ανακοίνωση στο προσωπικό του προφίλ μετά την επαναφορά των συστημάτων, τονίζοντας πως κατανοεί το ότι κάποιο εξαρτώνται πολύ από τις υπηρεσίες της εταιρείας του για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Όπως ήταν λογικό, τα σχόλια ήταν αρκετά καυστικά και αρκετοί έσπευσαν να επιτεθούν για την κατάσταση, καθώς, πλέον, πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram καθημερινά.

Όπως μαρτυρούν ρεπορτάζ τεχνολογικών ιστοσελίδων του εξωτερικού, ακόμη και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω του εσωτερικού δικτύου και αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες και υπηρεσίες τρίτων, όπως το Outlook της Microsoft. Είναι δε όλες οι υπηρεσίες του Facebook συνδεδεμένες με το δίκτυό της που η δημοσιογράφος Σίρα Φρένκελ των New York Times αποκάλυψε -κατόπιν επικοινωνίας με υπαλλήλους του Facebook- πως δεν είχαν πρόσβαση στα γραφεία τους για να ελέγξουν το πρόβλημα, καθώς είχαν μπλοκαριστεί μέχρι και οι κάρτες εισόδους τους!

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.