Τι τρέχει με το Twitter; Κρυπτονομίσματα, παραιτήσεις CEO και κόντρες στο παρασκήνιο

Σημαντικές αλλαγές στο τιμόνι του Twitter είχαμε τις τελευταίες ώρες μετά από την αιφνίδια (ή όχι και τόσο) ανακοίνωση του Τζακ Ντόρσεϊ πως αποχωρεί από τη θέση του CEO. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να προκάλεσε έκπληξη σε πολύ κόσμο που παρακολουθεί τα επιχειρηματικά δρώμενα στο χώρο της τεχνολογίας, ωστόσο υπήρχε έντονη φημολογία το τελευταίο διάστημα, ενώ και άρθρα αμερικανικών ΜΜΕ είχαν προδώσει ουσιαστικά αυτήν την εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες

Διαβάστε ακόμη: Ραγδαίες εξελίξεις στο Twitter: Παραιτήθηκε από CEO ο Τζακ Ντόρσεϊ

Ο Τζακ Ντόρσεϊ είχε απομακρυνθεί (με όχι και τόσο ομαλό τρόπο) από τη θέση του CEO της εταιρείας το 2008 και επέστρεψε το 2015 μετά από πρόσκληση των μετόχων να αναλάβει να δώσει όραμα. Ο ίδιος ο Ντόρσεϊ (που ασχολείται ιδιαίτερα και με την τεχνολογία του blockchain και τα κρυπτονομίσματα) ανέφερε στο επίσημο mail που έστειλε στους εργαζομένους της εταιρείας πως αποχωρεί, λέγοντας πως η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει, από τους ιδρυτές της στην επόμενη ημέρα. Ωστόσο, η ιστορία είναι σαφώς πιο περίπλοκη.

Ο Ντόρσεϊ ήταν ταυτόχρονα μέτοχος στο Twitter και στην Square (μια εταιρεία ψηφιακών πληρωμών), κάτι που είχε οδηγήσει άλλους μετόχους να ζητήσουν εδώ και καιρό την αντικατάστασή του, καθώς θεωρούσαν πως δεν μπορεί να εστιάσει στο να γίνεται σωστά η δουλειά σε κάθε μία από τις δύο, κάτι που στοίχιζε και στο Twitter. Η εταιρεία δεν κατάφερε και εν μέσω πανδημίας να πιάσει τους στόχους των μετόχων και όπως ήταν λογικό οι κόντρες στο εσωτερικό ολοένα και φούντωναν. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο η εταιρεία πλήρωσε 809.5 εκ. δολάρια μετά από μαζική αγωγή και κατηγορία πως δίνει λάθος στοιχεία σχετικά με την ενασχόληση των χρηστών. Όπως ήταν λογικό, με μια τέτοια κατάσταση, οι μέρες του Ντόρσεϊ στην κεφαλή του Twitter ήταν μετρημένες.

Ο νέος CEO της εταιρείας, ο Παράγκ Αγκραουάλ, προσλήφθηκε το 2011 ως τεχνικός στον τομέα των διαφημίσεων και πήρε τον τίτλο του CTO το 2018. Είναι ιδιαίτερος fan του “web3” και είναι από τους πρωτεργάτες προσπαθειών να επανακαθοριστούν τα social media μέσα από το πρωτόκολλο Bluesky. Το project αυτό ανακοινώθηκε το 2019 και βρίσκεται σε φάση ερευνών και θέλει να δημιουργήσει ένα αποκεντροποιημένο πρωτόκολλο στα κοινωνικά δίκτυα, το κάθε ένα με τους δικούς του επικεφαλής και συντονιστές και με δυνατότητα επικοινωνίας μέσα από νέα standards. Ο ίδιος σημείωσε στο πρώτο του μήνυμα (που επίσης δημοσίευσε στο Twitter) πως μπήκε στο Twitter πριν από 10 χρόνια, όταν και η εταιρεία είχε μόλις 1000 εργαζομένους και πως όλη αυτή η στιγμή του φαίνεται «σαν χθες».

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1