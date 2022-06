Νέο MacBook Air με M2, νέες λειτουργίες στο iOS 16 και όσα ανακοίνωσε η Apple στο WWDC 2022

Η πρώτη ημέρα στο παγκόσμιο συνέδριο προγραμματιστών της Apple (Apple WWDC 2022) άνοιξε με την κεντρική παρουσίαση, όπου η αμερικανική εταιρεία μίλησε για το μέλλον του iOS, έδειξε το νέο MacBook Air και αποκάλυψε μερικές σημαντικές αλλαγές που έρχονται σε άλλες υπηρεσίες της.

iOS 16

Η παρουσίαση ξεκίνησε με αναφορά στο iOS 16, τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού που θα υποδεχτούν όλα τα iPhone από το iPhone 8 κι έπειτα μέσα στο φθινόπωρο. Από τα πρώτα λεπτά φαίνεται πως η Apple θέλει να δώσει περισσότερες επιλογές από την οθόνη κλειδώματος κι εδώ βλέπουμε σε πρώτη φάση τις περισσότερες αλλαγές. Οι χρήστες θα μπορούν να παραμετροποιήσουν περαιτέρω την κεντρική οθόνη του τηλεφώνου τους (στη λογική που το κάνουν σε μερικά wallpapers του Apple Watch), με έξτρα widgets, νέες λειτουργίες, αλλαγές στο φόντο και ενημερώσεις που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αλλαγές θα έχουμε και στα γραπτά μηνύματα, όπου το πρόγραμμα Messages θα έχει επιλογή αναίρεσης αποστολής για ένα μήνυμα, ενώ θα υποστηρίζει και το SharePlay. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι η ενσωμάτωση ενός μηχανισμού Pay Later στο Apple Watch, με το οποίο οι χρήστες θα μπορούν να φτιάχνουν κάτι σαν πρόγραμμα δόσεων για να πληρώσουν αργότερα κάτι που αγοράζουν με τη χρήση του iPhone ή του Apple Watch τους. Έξι ακόμη πόλεις θα προστεθούν με κάθε λεπτομέρεια στους Apple Maps, ενώ ανακοινώθηκε και η δυνατότητα διαμοιρασμού μιας online βιβλιοθήκης του iCloud με άλλους χρήστες. Ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι και αυτή της αναφοράς ασφαλείας, όπου οι χρήστες θα μπορούν να αναφέρουν άμεσα κάποια κακοποιητική συμπεριφορά, στέλνοντας ακόμη και δεδομένα για την ακριβή τοποθεσία τους.

Apple debuts new iOS 16 Lock Screen with widgets at WWDC: https://t.co/njz6RnFZaJ pic.twitter.com/rjsKG1JV60 — The Verge (@verge) June 6, 2022

CarPlay

Με τα σύγχρονα αυτοκίνητα να αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σύνδεση με το Android ή iOS smartphone του χρήστη, οι πελάτες της Apple περίμεναν εδώ και καιρό μια ανανέωση στο CarPlay. Η νεότερη έκδοση του προγράμματος θα επιτρέπει στον χρήστη να περάσει περισσότερα widgets στην οθόνη του αυτοκινήτου του και να ενημερώνεται για αυτά που θέλει, με τον τρόπο που θέλει. Ήδη, κατασκευαστές όπως οι Ford, Audi, Jaguar-Land Rover, Nissan και Volvo ετοιμάζουν την ενσωμάτωση του νεότερου CarPlay στα οχήματά τους.

Apple announces next generation of CarPlay with widgets, climate control, and a customizable instrument cluster at #WWDC22 pic.twitter.com/iPEE2VV4tr — The Verge (@verge) June 6, 2022

watchOS 9

Τα Apple Watches είχαν κι αυτά την τιμητική τους στην παρουσίαση, αφού η Apple παρουσίασε μερικές νέες λειτουργίες που έρχονται στο νέο λειτουργικό watchOS 9. H νέα έκδοση που θα εγκατασταθεί στα «έξυπνα» ρολόγια της αμερικανικής εταιρείας θα έχει περισσότερα watch faces και νέες λειτουργίες μετρήσεων για τα της άθλησης που θα ενημερώνουν και τον χρήστη για πολλές και διαφορετικές πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

Ειδικά για αγορές όπως των ΗΠΑ, το Apple Watch θα υποστηρίζει ακόμη και υπενθυμίσεις για τα φάρμακα που λαμβάνουν τακτικά οι χρήστες και μάλιστα θα προσφέρει και ενημερώσεις σχετικά με το αν υπάρχει πρόβλημα από το συνδυασμό κάποιων από αυτά που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές θεραπείες.

Apple Fitness και Home Apps

Μία σημαντική ανακοίνωση αφορούσε και το Fitness app. Η εφαρμογή λειτουργεί με το Apple Watch και με την εγκατάσταση του iOS 16, αυτή η προϋπόθεση αίρεται, μιας και το app θα λειτουργεί ακόμη και μόνο με τις μετρήσεις που δίνει το ίδιο το iPhone (πχ. τα βήματα). Αναβαθμισμένο έρχεται στο iOS 16 και το Home app, όπου οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν απομακρυσμένα συσκευές και λειτουργίες έξυπνων συσκευών στο σπίτι του. Το περιβάλλον χρήσης έγινε πιο απλό, ενώ έχουν προστεθεί και αρκετές ακόμη κατηγορίες συσκευών.

Επεξεργαστής M2 και νέο MacBook Air

Το νέο M2 chip θεωρούταν σχεδόν σίγουρο πως θα ανακοινωθεί και η Apple επιβεβαίωσε τις φήμες. Ο νέος επεξεργαστής υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις στα των επιδόσεων και κατασκευάζεται με τεχνική 5nm για να αξιοποιήσει 20 δισεκατομμύρια transistors (25% παραπάνω από τον Μ1). Η Apple υπόσχεται με τη χρήση του 18% ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και 35% ταχύτερη επεξεργασία γραφικών.

Το πρώτο προϊόν που θα αξιοποιεί το νέο M2 chip είναι το νέο MacBook Air που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο. Έρχεται με πιο τετραγωνισμένο σχήμα, φόρτιση MagSafe, δύο θήρες Thunderbolt USB 4, υποδοχή ακουστικών και 4 διαφορετικά χρώματα. Το πιο φθηνό μοντέλο ξεκινάει από τα 1199 δολάρια και έχει τον M2, μια 8πύρηνη GPU, 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Αντίστοιχα, το μοντέλο με M2, 10πύρηνη GPU, 8GB RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου θα κοστίζει 1499 δολάρια, ενώ κάθε ένα από τα δύο setups υποστηρίζει έως και 24GB RAM kai 2TB αποθηκευτικού χώρου.

Η οθόνη του έχει διαγώνιο 13.6 ιντσών, υποστηρίζει ανάλυση 2560x1664 και προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα στα 500nits. Από πλευράς κάμερας έχει μια 1080p FaceTime HD webcam, καθώς και νέα μικρόφωνα και ηχεία που υποστηρίζουν Dolby Atmos. Το βασικό μοντέλο θα έχει έναν φορτιστή 30W στη συσκευασία, ενώ η Apple θα προσφέρει και την επιλογή αγοράς του αντίστοιχου μοντέλου στα 67W (που φορτίζει την μπαταρία στο 80% σε 20 λεπτά) στα 59 δολάρια.

macOS Ventura

Νέα έκδοση λειτουργικού παρουσιάστηκε και για το macOS και αυτή τη φορά έχει την ονομασία macOS Ventura. Προσφέρει ένα νέο εργαλείο Stage Manager, ενημερώσεις στα Spotlight, Mail Και Safari και περισσότερες επιλογές στα των αναζητήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνεργασία που έρχεται με το iPhone και επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιεί το κινητό του τηλέφωνο για κάμερα στις βιντεοκλήσεις που γίνονται μέσω γνωστών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας.