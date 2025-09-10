Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone της Apple - Πόσο κοστίζει το iPhone 17 Pro Max

Παρουσιάστηκε και επίσημα το νέο lineup των iPhone της Apple, η γραμμή «17», που αναφέρεται να φέρει στον κόσμο των smartphone πρωτοποριακές λειτουργίες και νέα επίπεδα άνεσης.

Η νέα σειρά ξεχωρίζει με το «καλημέρα» λόγω της προσθήκης της νέας κατηγορίας Air. Tο iPhone 17 διαθέτει οθόνη λίγο μεγαλύτερη από το προηγούμενο, με υψηλό ρυθμό ανανέωσης για ομαλότερη κύλιση, νέο επεξεργαστή A19 και κεραμικό προστατευτικό κάλυμμα.

Σύμφωνα με την Apple, η κάμερα του νέου iPhone έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση σε σύγκριση με αυτήν του 16. Η κύρια κάμερα προσφέρει ανάλυση 48 megapixel.

Οι τιμές των νέων iPhone της Apple:

Η Apple παρουσίασε ακόμη τη λεπτότερη έκδοση του iPhone, με το επώνυμο «Air» τόσο ελαφριά που τη νιώθεις σαν «αέρα» στα χέρια σου, ή τουλάχιστον έτσι το προμοτάρει η εταιρεία.

Οι τιμές των νέων μοντέλων στις ΗΠΑ είναι

iPhone 17 - 799 δολάρια

iPhone Air - 999 δολάρια

iPhone 17 Pro - 1.099 δολάρια

Οι προπαραγγελίες ανοίγουν στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το Air είναι κατασκευασμένο από «τιτάνιο διαστημικών σκαφών» με κεραμική οθόνη που η Apple χαρακτήρισε ως την πιο ανθεκτική που έχει κατασκευάσει ποτέ.

Χρησιμοποιεί 80% ανακυκλωμένο τιτάνιο, το οποίο, σύμφωνα με την Apple, είναι το υψηλότερο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για το iPhone.

Θα διατίθεται σε τέσσερα χρώματα: «διαστημικό μαύρο», λευκό, ανοιχτό χρυσό και γαλάζιο. Το iPhone Air θα διαθέτει μία οπίσθια και μία εμπρόσθια κάμερα. Θα λειτουργεί μόνο με κάρτες e-sim σε όλο τον κόσμο ενώ η μπαταρία του θα έχει αυτονομία που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία του «όλη την ημέρα».

Από την άλλη, το «βαρύ πυροβολικό» iPhone 17 Pro, διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε iPhone, ενώ για πρώτη φορά η έκδοση «Max» μοστράρει τρεις κάμερες με ανάλυση 48 megapixel και στις τρεις.

