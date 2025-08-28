Eurostat: Πάνω από το 10% των Ελλήνων δεν χρησιμοποίησαν ίντερνετ το 2024

Πάνω από το 90% των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, για το 2024. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2014, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 80%. Ωστόσο για την Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αφού όπως αποδεικνύεται έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε όπου οι άλλες χώρες.

Η ευρεία πρόσβαση θεωρείται βασικός δείκτης του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποδεικνύοντας ότι η πληροφόρηση δεν εξαρτάται πλέον από κοινωνικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.

Αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα και την Κροατία

Την πρωτιά στην πρόσβαση στο διαδίκτυο κατέχουν η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, με ποσοστά που αγγίζουν το 99%.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα και η Κροατία εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των κρατών-μελών, με μόλις 87% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση.

Αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, όπου η πρόσβαση αυξήθηκε κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε μία δεκαετία, ξεπερνώντας πλέον το 90%.

Ποιοι δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

Στη Δανία και το Λουξεμβούργο, λιγότερο από το 1% των πολιτών δεν χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίμηνο.

Αντίθετα, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό μη χρήσης(11%), μαζί με την Κροατία (14%) και την Πορτογαλία (10%).

Η καθημερινή χρήση του διαδικτύου είναι πλέον ο κανόνας στην ΕΕ.

Το 88% των χρηστών περιηγείται καθημερινά, ενώ μόλις το 5% το χρησιμοποιεί εβδομαδιαία αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Στην Ολλανδία και την Ιρλανδία, σχεδόν όλοι οι χρήστες είναι καθημερινοί επισκέπτες του διαδικτύου.

Πληροφόρηση: Ο βασικός λόγος σύνδεσης

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί τον κύριο λόγο χρήσης του διαδικτύου.

Το 2024, το 65% των Ευρωπαίων ηλικίας 16 έως 74 ετών διαβάζουν διαδικτυακές ειδήσεις.

Στη Φινλανδία και τη Δανία, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 88% και 87% αντίστοιχα.

Παράλληλα, το 75% των πολιτών της ΕΕ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες. Η Ολλανδία (96%) και η Δανία (94%) καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία.