Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού - Η σειρά εμφάνισης στους Ημιτελικούς

Σκληρή αναμένεται να είναι η μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.
Μέσα από το SIng for Greece στην ΕΡΤ, γνωρίσαμε τους υποψηφίους και ακούσαμε όλα τα τραγούδια που μπαίνουν στη μάχη.
Η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, ανέλαβαν την παρουσίαση και μας κράτησαν συντροφιά το μουσικό τρίωρο. Παράλληλα, είδαμε και την Κλαυδία σε μια εμφάνιση - έκπληξη.
Συγκεκριμένα τα 28 τραγούδια με τη σειρά που εμφανίστηκαν σήμερα (4/1) είναι τα εξής:
Victoria Anastasia – Watcha Doin To Me
Koza Mostra – Bulletproof
Μαρίκα – Daughter of the Sun
Ακύλας – Ferto
Good Job Nicky – Dark Side of The Moon
Mikay – Labyrinth
Revery – The Songwriter
Kianna – No More Drama
D3lta – Mad About It
Dinamiss – Chaos
Niya – Slipping Away
Garvin – Back in the Drama
ZAF – Αστείο
Tianora – Anatello
Desi G – Aphrodite
Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια
Marseaux – Χάνομαι
Evangelia – Parea
Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance
Stefi – Europa
Leroybroughtflowers – Sabotage!
Stylianos – You & I
Stella Kay – You Are The Fire
Rikki – Agapi
The Astrolabe – Drop It
Basilica – Set Everything On Fire
Rosanna Mailan – Άλμα
Alexandra Sieti – The Other Side
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνιση στον τελικό της Ελλάδας
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών, τα οποία θα μοιραστούν σε δύο ημιτελικούς.
- Στον πρώτο ημιτελικό η σειρά έχει ως εξής:
- Αλεξάνδρα Σιετή – The Other Side
- THE Astrolabe – Drop It
- Desi G – Aphrodite
- Akylas – Ferto
- Evangelia – Parea
- Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance
- Niya – Slipping Away
- Marseaux – Χάνομαι
- ROSANNA MAILAN – Άλμα
- Stefi – Europa
- Revery – The Songwriter
- Dinamiss – Chaos
- STYLIANOS – YOU&I
- Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια
- Στον β ημιτελικό η σειρά έχει ως εξής:
- RIKKI – AGAPI
- GARVIN – Back in the Game
- Mikay – Labyrinth
- Μαρίκα Παπάζογλου – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
- D3lta – Mad About It
- ZAF – Αστείο
- Kianna – No More Drama
- Stella Kay – You Are The Fire
- TIANORA – Anatello
- Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me
- BASILICA – Set Everything On Fire
- Good Job Nicky – Dark Side of the Moon
- Koza Mostra – Bulletproof
- leroybroughtflowers – SABOTAGE!
