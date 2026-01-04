Μενού

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού - Η σειρά εμφάνισης στους Ημιτελικούς

Αυτά είναι τα 28 τραγούδια που διαγωνίζονται για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Ποια είναι η σειρά εμφάνισης στους δύο ημιτελικούς.

Οι συμμετοχές για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision | X
Σκληρή αναμένεται να είναι η μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision 2026

Μέσα από το SIng for Greece στην ΕΡΤ, γνωρίσαμε τους υποψηφίους και ακούσαμε όλα τα τραγούδια που μπαίνουν στη μάχη. 

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, ανέλαβαν την παρουσίαση και μας κράτησαν συντροφιά το μουσικό τρίωρο. Παράλληλα, είδαμε και την Κλαυδία σε μια εμφάνιση - έκπληξη. 

Συγκεκριμένα τα 28 τραγούδια με τη σειρά που εμφανίστηκαν σήμερα (4/1) είναι τα εξής: 

Victoria Anastasia – Watcha Doin To Me

Koza Mostra – Bulletproof

Μαρίκα – Daughter of the Sun

 

Ακύλας – Ferto

Good Job Nicky – Dark Side of The Moon

Mikay – Labyrinth

Διαβάστε επίσης: Mikay: «Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν με νοιάζει αν πεινάσω, εγώ θα κάνω μουσική»

Revery – The Songwriter

Kianna – No More Drama

D3lta – Mad About It

Dinamiss – Chaos

Niya – Slipping Away

Garvin – Back in the Drama

ZAF – Αστείο

Tianora – Anatello

Desi G – Aphrodite

Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια

Marseaux – Χάνομαι

Evangelia – Parea

Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance

Stefi – Europa

Leroybroughtflowers – Sabotage!

Stylianos – You & I

Stella Kay – You Are The Fire

Rikki – Agapi

The Astrolabe – Drop It

Basilica – Set Everything On Fire

Rosanna Mailan – Άλμα

Alexandra Sieti – The Other Side

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνιση στον τελικό της Ελλάδας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών, τα οποία θα μοιραστούν σε δύο ημιτελικούς. 

  • Στον πρώτο ημιτελικό η σειρά έχει ως εξής: 
  1. Αλεξάνδρα Σιετή – The Other Side
  2. THE Astrolabe – Drop It
  3. Desi G – Aphrodite
  4. Akylas – Ferto
  5. Evangelia – Parea
  6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance
  7. Niya – Slipping Away
  8. Marseaux – Χάνομαι
  9. ROSANNA MAILAN – Άλμα
  10. Stefi – Europa
  11. Revery – The Songwriter
  12. Dinamiss – Chaos
  13. STYLIANOS – YOU&I
  14. Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια
  • Στον β ημιτελικό η σειρά έχει ως εξής: 
  1. RIKKI – AGAPI
  2. GARVIN – Back in the Game
  3. Mikay – Labyrinth
  4. Μαρίκα Παπάζογλου – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
  5. D3lta – Mad About It
  6. ZAF – Αστείο
  7. Kianna – No More Drama
  8. Stella Kay – You Are The Fire
  9. TIANORA – Anatello
  10. Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me
  11. BASILICA – Set Everything On Fire
  12. Good Job Nicky – Dark Side of the Moon
  13. Koza Mostra – Bulletproof
  14. leroybroughtflowers – SABOTAGE!

 

