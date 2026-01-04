Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού - Η σειρά εμφάνισης στους Ημιτελικούς

Σκληρή αναμένεται να είναι η μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Μέσα από το SIng for Greece στην ΕΡΤ, γνωρίσαμε τους υποψηφίους και ακούσαμε όλα τα τραγούδια που μπαίνουν στη μάχη.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, ανέλαβαν την παρουσίαση και μας κράτησαν συντροφιά το μουσικό τρίωρο. Παράλληλα, είδαμε και την Κλαυδία σε μια εμφάνιση - έκπληξη.

Συγκεκριμένα τα 28 τραγούδια με τη σειρά που εμφανίστηκαν σήμερα (4/1) είναι τα εξής:

Victoria Anastasia – Watcha Doin To Me

Koza Mostra – Bulletproof

Μαρίκα – Daughter of the Sun

Ακύλας – Ferto

Good Job Nicky – Dark Side of The Moon

Mikay – Labyrinth

Revery – The Songwriter

Kianna – No More Drama

D3lta – Mad About It

Dinamiss – Chaos

Niya – Slipping Away

Garvin – Back in the Drama

ZAF – Αστείο

Tianora – Anatello

Desi G – Aphrodite

Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια

Marseaux – Χάνομαι

Evangelia – Parea

Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance

Stefi – Europa

Leroybroughtflowers – Sabotage!

Stylianos – You & I

Stella Kay – You Are The Fire

Rikki – Agapi

The Astrolabe – Drop It

Basilica – Set Everything On Fire

Rosanna Mailan – Άλμα

Alexandra Sieti – The Other Side

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνιση στον τελικό της Ελλάδας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών, τα οποία θα μοιραστούν σε δύο ημιτελικούς.

Στον πρώτο ημιτελικό η σειρά έχει ως εξής:

Αλεξάνδρα Σιετή – The Other Side THE Astrolabe – Drop It Desi G – Aphrodite Akylas – Ferto Evangelia – Parea Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance Niya – Slipping Away Marseaux – Χάνομαι ROSANNA MAILAN – Άλμα Stefi – Europa Revery – The Songwriter Dinamiss – Chaos STYLIANOS – YOU&I Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια

Στον β ημιτελικό η σειρά έχει ως εξής:

RIKKI – AGAPI GARVIN – Back in the Game Mikay – Labyrinth Μαρίκα Παπάζογλου – Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) D3lta – Mad About It ZAF – Αστείο Kianna – No More Drama Stella Kay – You Are The Fire TIANORA – Anatello Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me BASILICA – Set Everything On Fire Good Job Nicky – Dark Side of the Moon Koza Mostra – Bulletproof leroybroughtflowers – SABOTAGE!