Χάος ξανά στο παγκόσμιο διαδίκτυο λόγω Cloudlfare: Τεράστια προβλήματα σε site και πλατφόρμες

Παγκόσμιο χάος προκλήθηκε ξανά στο διαδίκτυο όταν «έπεσαν» sites και πλατφόρμες με την Cloudflare να επιβεβαιώνει υποβάθμιση της υπηρεσίας της.

Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι βιώνει «εσωτερική υποβάθμιση υπηρεσίας» από το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου.

Χρήστες δεν μπορούσαν να μπουν σε δημοφιλείς εφαρμογές και ιστοσελίδες, μεταξύ των οποίων το ChatGPT και το «Χ» αλλά και τα Substack και Canva.

Το πρόβλημα σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την τεράστια διακοπή λειτουργίας στην αμερικανική εταιρεία που λειτουργεί ως «αόρατος φύλακας» για εκατομμύρια ιστοσελίδες.

Τι είναι η Cloudflare;

Πρόκειται για μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και βελτιστοποίησης απόδοσης σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και APIs.

Προστατεύει από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS) , φιλτράρει την επισκεψιμότητα και διασφαλίζει ότι οι χρήστες που επισκέπτονται έναν ιστότοπο είναι πραγματικοί άνθρωποι και όχι bots.

Παράλληλα, λειτουργεί ως Content Delivery Network (CDN), επιταχύνοντας την φόρτωση σελίδων και μειώνοντας την καθυστέρηση.

Ο καθηγητής Alan Woodward την έχει χαρακτηρίσει ως «τη μεγαλύτερη εταιρεία για την οποία δεν έχετε ακούσει ποτέ», υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο αλλά συχνά αθέατο ρόλο της.