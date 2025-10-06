«Χάρτες Φίλων» στο Instagram: Το νέο αμφιλεγόμενο εργαλείο φτάνει στην Ελλάδα - Πώς να το απενεργοποιήσετε

Το νέο εργαλείο, της πιο δημοφιλούς εφαρμογής social media, του Instagram που ονομάζεται «Instagram Map» είναι γεγονός και στη χώρα μας και ίσως να μην είναι όσο κουλ πιστεύεις!

Το Instagram λανσάρει την νέα αυτή λειτουργία με στόχο να σε «συνδέσει» ακόμη περισσότερο με τους φίλους σου στην πλατφόρμα, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται την τοποθεσία τους, κάτι που εγείρει προβληματισμούς γύρω από την ιδιωτικότητα.

Στην ουσία, από ΄δω και πέρα μπορείς να κοινοποιείς στους χρήστες που ακολουθείς και σε ακολουθούν πίσω την τοποθεσία σου σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε φορά που την ενεργοποιείς, θα εμφανίζεται πάνω από τα DM σου η τοποθεσία σου καθώς και η τοποθεσία όσων έχουν επιλέξει να την κοινοποιήσουν σε εσένα.

Στόχος της Meta που λάνσαρε αυτή τη νέα δυνατότητα, είναι να φέρει πιο κοντά τους χρήστες, χτίζοντας μια πιο «ουσιαστική σχέση» πέρα από την επιφανειακότητα του Instagram.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως η κοινοποίηση είναι προαιρετική και ενεργοποιείται και απενεργοποιείται οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει ο χρήστης.

Μάλιστα ο επικεφαλής της πλατφόρμας Άνταμ Μοσέρι αναφέρει πως «η τοποθεσία σας κοινοποιείται μόνο αν το αποφασίσετε και μόνο σε λίστα που εσείς ορίζετε».

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν ενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη λειτουργία είναι πολλοί και σπέρνουν την ανησυχία σε πολλούς χρήστες.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο

Σημειώνεται ότι μπορείτε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο, μόνο αν δώσετε σχετική άδεια ενώ υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστείτε την τοποθεσία σας σε story μέσω tag, το οποίο θα διαρκέσει 24 ώρες.

Επιπλέον, η τοποθεσία μπορεί να μοιραστεί:

με προσαρμοσμένη λίστα,

με τους «Κοντινούς Φίλους»,

ή με αμοιβαίους followers.

Η κοινοποίηση τοποθεσίας δεν είναι δυνατή σε άτομα που δεν σας ακολουθούν και δεν τους ακολουθείτε.

Γιατί μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη η χρήση του

Το νέο εργαλείο, αν και μπορεί να φανεί χρήσιμο ή ενδιαφέρον σε μερικούς, προκαλεί τους εξής κινδύνους:

Πολλοί χρήστες δεν συνειδητοποιούν ότι μοιράζονται τοποθεσία καθώς η ενεργοποίηση γίνεται με ένα απλό πάτημα.

Οι ζωντανές ενημερώσεις μπορεί να εκθέσουν κάποιον σε κίνδυνο, ειδικότερα ανηλίκους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Η ρουτίνα ενός ατόμου μπορεί εύκολα να χαρτογραφηθεί.

Επίσης ακόμη και αν έχετε επίγνωση του ποιοι βλέπουν την τοποθεσία σας είναι πιθανή η περίπτωση του να ξεχάσετε σε ποιους έχετε ήδη δώσει πρόσβαση και να βλέπουν την τοποθεσία σας ανεπιθύμητα άτομα.

Πώς να απενεργοποιήσετε το Instagram Maps

Αυτός είναι ο αναλυτικός οδηγός για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία της κοινοποίησης τοποθεσίας:

Ανοίξτε το Instagram → Μηνύματα → Map (Χάρτης).

Πατήστε Ρυθμίσεις.

Στην επιλογή «Ποιος μπορεί να βλέπει την τοποθεσία μου», διαλέξτε «Κανείς».

Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση τοποθεσίας μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού σας ή να αποκλείσετε συγκεκριμένους λογαριασμούς.