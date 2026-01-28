Η άγνωστη ρύθμιση στο iPhone που μπορεί να σε εκθέσει σε hackers

Με την τεχνολογία να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας οι κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτιθέμεθα χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε είναι πολλαπλάσιοι και σίγουρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε ζητήματα ασφαλείας των αντικειμένων μέσα από τα οποία ελέγχουμε πια όλη τη ζωή μας, τα κινητά μας τηλέφωνα.

Κι αυτό γιατί οι επιτήδειοι φαίνεται πως καραδοκούν για να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία για να υποκλέψουν προσωπικά μας στοιχεία, χρήματα ή ακόμα και την αξιοπρέπειά μας.

Αν και θα περίμενε κανείς ότι οι περισσότεροι από εμάς διατηρούμε τις ρυθμίσεις ασφαλείας των συσκευών μας ενημερωμένες, συχνά αυτό δεν συμβαίνει. Έτσι, οι συσκευές γίνονται εύκολος στόχος για χάκερ ή κλέφτες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται μόνο για την ίδια τη συσκευή αλλά και για τα δεδομένα που περιέχει.

Η κλοπή κινητών τηλεφώνων φαίνεται να είναι πιο συχνή από ποτέ, ωστόσο πιο εξελιγμένοι χάκερ μπορούν να υποκλέψουν δεδομένα και πληροφορίες απλώς έχοντας τη δική τους συσκευή κοντά στη δική σας.

Πλέον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί παροτρύνουν τους χρήστες της Apple να απενεργοποιήσουν μια ελάχιστα γνωστή λειτουργία για να παραμείνουν ασφαλείς, καθώς τα τηλέφωνα συνήθως περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, φωτογραφίες και τραπεζικά στοιχεία.

Η ρύθμιση που πρέπει να κάνεις στα iPhone και οι κίνδυνοι

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια προειδοποιούν επίσης για τους πιθανούς κινδύνους από το να αφήνει κανείς τις ρυθμίσεις του AirPlay στο «αυτόματο» στο iPhone.

Ο Κέβιν Τάκετ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ασφαλείας Secure Ideas, εξήγησε ότι κάθε επιπλέον δυνατότητα συνδεσιμότητας αποτελεί πιθανό κίνδυνο για τους χρήστες.

Μιλώντας στο HuffPost δήλωσε: «Το να είναι ενεργό όταν δεν το χρειάζεστε είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το να μην το έχετε καθόλου ενεργό».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι απίθανο να κλαπούν όλα τα δεδομένα σας απλώς και μόνο επειδή η ρύθμιση είναι ενεργή, αν και οτιδήποτε προσφέρει σε έναν πιθανό χάκερ “επιπλέον συνδεσιμότητα” θεωρείται συνήθως ρίσκο.

Παράλληλα, ο Ντέιβ Κρόνιστερ, διευθύνων σύμβουλος της Parameter Security, ανέφερε ότι παρότι τα κενά ασφαλείας σε συσκευές Apple και AirPlay αντιμετωπίστηκαν πέρυσι, οι ανησυχίες αυτές δείχνουν γιατί «οι αυτόματες συνδέσεις, όσο βολικές κι αν είναι, μπορεί να αποτελούν πολύ κακή ιδέα».

«Αν ήμουν χάκερ και ήθελα να το εκμεταλλευτώ, θα μπορούσα να στήσω μια συσκευή που εκπέμπει AirPlay. Αν ένα ευάλωτο σύστημα συνδεθεί, μπορώ να στείλω κακόβουλο κώδικα και, χωρίς καμία αλληλεπίδραση από τον χρήστη, η συσκευή του να παραβιαστεί», είπε.

«Ανάλογα με το κενό ασφαλείας, μπορεί να αποκτήσω πρόσβαση σχεδόν σε οτιδήποτε υπάρχει στη συσκευή. Κάθε συσκευή που έχει ρυθμιστεί να δέχεται AirPlay από “το ίδιο δίκτυο” ή από “όλους” μπορεί να διατρέχει κίνδυνο».

Πώς να απενεργοποιήσετε το AirPlay στο iPhone σας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πηγαίνοντας:

Ρυθμίσεις > Γενικά > AirPlay & Συνέχεια > Αυτόματο AirPlay.

Στην επιλογή «Αυτόματο AirPlay», η Apple δίνει στους χρήστες iPhone τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ «Ποτέ», «Μετά από ερώτηση» ή «Αυτόματο».