Η χειρότερη ιστορία ραντεβού από το Tinder - «Ήταν αστείο, χαλάρωσε»

Tον περασμένο Ιούνιο, το BBC σε άρθρο του μας ειδοποιούσε πως η εταιρεία που έχει λανσάρει την εφαρμογή dating Bumble, έκανε σαρωτικές περικοπές προσωπικού, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα ως προς τη ροή νέων εσόδων. Μια ταινία επίσης, το "Materialists", προσπάθησε να μας πείσει πως δεν βρίσκεις την αγάπη με βιογραφικό. Είναι αυτό μια ένδειξη για κάτι που αλλάζει στο dating;

Δεν είμαστε σίγουροι.΄

Δεν πιστεύουμε πως έχει έρθει η στιγμή που οι single άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην «αναλογική» αναζήτηση του ταιριού τους, μακριά από εφαρμογές, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που βιώνουμε σύγχυση, έως και τοξικότητά μέσα στα dating apps.

Παρακάτω, μέσα από το αμερικάνικο Reddit των ιστοριών τρόμου με ραντεβού μέσω Tinder, εντοπίσαμε τις πιο ακατάλληλες συναντήσεις ανθρώπων που έχουν συμβεί εκεί έξω. Δεν σας λέμε ποια είναι η χειρότερη.

Θα την βρείτε μπροστά σας, ίσως και με λίγο τρόμο.

Ο stalker

Συναντηθήκαμε σε ένα μπαρ και ήπιαμε μερικά ποτά. Έπαιρνα μια περίεργη αίσθηση από εκείνον, οπότε του είπα ότι έπρεπε να φύγω.Δεν κράτησε πάνω από μισή ώρα το ραντεβού. Τον πήγα μέχρι τον σταθμό του τρένου, του είπα αντίο και μετά μπήκα απέναντι, σε ένα πολυκατάστημα Target. Αφού έφυγα από το Target πήγα σε Best Buy και μετά σε Starbucks, αλλά μόλις βγήκα από τα Starbucks, ο τύπος ήταν απ’ έξω. Με είχε πάρει στο κατώφλι Το ραντεβού μας είχε τελειώσει εδώ και δύο ώρες.

«Έφαγες το κομμάτι μου»

«Μετά από δύο εβδομάδες κουβέντας στο Tinder και μετά με μηνύματα, δέχτηκα να βγω ραντεβού με αυτόν τον τύπο. Μου είχε πει ότι είναι 2 μέτρα και γύρω στα 120 κιλά. Και λέω «οκ, κουλ».

Εγώ ήμουν εκτός πόλης, αλλά πιο κοντά στη δική του πόλη την ημέρα του ραντεβού, οπότε ήρθε και με πήρε από το ξενοδοχείο που έμενα. Και ναι, ήταν 2 μέτρα, αλλά ήταν πιο κοντά στα 180 κιλά αντί για 120. Είχαμε καλές συζητήσεις τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, οπότε είπα να συνεχίσω το ραντεβού, γιατί μπορεί απλώς να είχε χαλασμένη ζυγαριά

Τέλος πάντων, διάλεξε το εστιατόριο, ήταν ένα "melting pot", δηλαδή από εκείνα που ψήνεις λιωμένο τυρί, τύπου φοντί και άλλα φαγητά, στο τραπέζι.

Άρχισε να παραγγέλνει όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για μένα, κυρίως πιάτα, συνοδευτικά, κοκτέιλ, τα πάντα. Δεν πρόλαβα να πω κουβέντα. Κάθε φορά που έλεγα κάτι, με έκοβε, οπότε σταμάτησα να προσπαθώ.

Όση ώρα είχε τοποθετήσει μια μπριζόλα στην επιφάνεια ψησίματος, ένα κομμάτι του έπεσε στο φοντί κι εγώ μπορεί και να νόμιζα ότι ήταν δικό μου, οπότε το τρύπησα με το πιρούνι και το έφαγα.

Χωρίς πλάκα, ο τύπος άρχισε να ουρλιάζει “ΕΦΑΓΕΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΥ;!” τόσο δυνατά που άκουγε όλο το μαγαζί. Αυτό συνεχίστηκε για περίπου 15 λεπτά, με φωνές και ουρλιαχτά, μέχρι που ήρθε ο μάνατζερ και του είπε να σταματήσει αλλιώς θα τον έδιωχνε.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε πιει τρία κοκτέιλ ο καθένας, όλα τα είχε παραγγείλει εκείνος και μετά πήρε και τέταρτο γιατί ήταν εξοργισμένος που “έχασε την τελευταία μπουκιά του”. Εγώ αρνήθηκα λέγοντας ότι είχα πιει αρκετά και ότι έπρεπε να ξυπνήσω νωρίς για δουλειά, οπότε καλύτερα να πηγαίναμε.

Η σερβιτόρα έφερε τον λογαριασμό και τον άφησε, κι εκείνος έμεινε να με κοιτάει για 5–10 λεπτά, σιωπηλός, κοιτώντας εμένα και τον λογαριασμό εναλλάξ, σαν να περίμενε να πληρώσω εγώ.

Αμηχανία. Στο παρελθόν έχω προσφερθεί να πληρώσω το μισό ή και όλο το λογαριασμό σε ραντεβού, αλλά αυτή τη φορά που δεν διάλεξα το μέρος, ούτε έφαγα ούτε ήπια κάτι που είχα διαλέξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληρώσω τίποτα. Ο λογαριασμός έφτασε κοντά στα 300 δολάρια και όλη την ώρα μουρμούριζε ότι ήμουν «ακριβή» και ότι δεν έπρεπε να πληρώσει αφού δεν έφαγε όλο το φαγητό του (το ένα κομμάτι μπριζόλα).

Με γύρισε στο ξενοδοχείο και είχε το θράσος να με ρωτήσει αν θα τον άφηνα να ανέβει στο δωμάτιο, γιατί είχε ξοδέψει πάνω μου περισσότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε πουτάνα, και περίμενε σεξ. Αναγκάστηκα να καλέσω την ασφάλεια του ξενοδοχείου για να τον διώξουν»

Περνάμε στη δεύτερη πίστα (ή μήπως όχι;)

«Βγήκα ραντεβού με μια κοπέλα περίπου 25 χλμ μακριά, αφού μιλούσαμε για περίπου 3 εβδομάδες. Μιλούσαμε για τα κοινά μας ενδιαφέροντα σε βιβλία και ταινίες τρόμου. Φάγαμε βραδινό και επέμεινε να πληρώσει εκείνη γιατί δεν της άρεσε οι άντρες να πληρώνουν για εκείνη. Ωραία ως εδώ.

Πήγαμε στο διαμέρισμά της που ήταν 5 λεπτά με τα πόδια. Βάλαμε να δούμε μια ταινία τρόμου στο λάπτοπ γιατί η τηλεόραση δεν δούλευε. Μου πρότεινε να κοιμηθώ εκεί, λέω οκ, θα προχωρήσουμε στο ερωτικό. Πάμε στο κρεβάτι και ακουμπάω το πόδι μου δίπλα στο δικό της. Εκείνη παγώνει. Τη ρωτάω αν είναι καλά, δεν απαντάει. Πέρασαν 30 δευτερόλεπτα χωρίς να αναπνέει. Μετά έκλεισε τα μάτια. Ένιωσα πολύ άβολα, τραβήχτηκα πίσω κι εκείνη ξαφνικά, άνοιξε τα μάτια και άρχισε να μου λέει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τον πρώην της. Εγώ απλά κουνούσα το κεφάλι, σηκώθηκα σιγά-σιγά και της είπα ότι δεν νιώθω άνετα και θέλω να πάω σπίτι.

Κατεβαίνω στο αυτοκίνητο κι εκείνη με ακολουθεί. Μόλις μπήκα και έκλεισα την πόρτα, στέκεται δίπλα στο παράθυρο, κατεβάζει το σουτιέν της και μου λέει να της γλείψω το στήθος. Ανέβασα το παράθυρο και δεν κοίταξα πίσω μέχρι που έφτασα σπίτι».

Της άρεσε ο δωρεάν καφές

«Μου είπε ότι ήταν σε ομάδα ΑΑ (Ανώνυμοι Αλκοολικοί) γιατί της άρεσε ο δωρεάν καφές. Σκέφτηκα «τι αστείο κορίτσι!». Δεν ήταν αστείο.

Σνίφαρε ναρκωτικά στο ραντεβού μας σε ένα πραγματικά άθλιο μπαρ (προηγουμένως έλειπα σε ταξίδι και εκείνη διάλεξε το μέρος). Μετά σκόπευα να την πάω σπίτι της, αλλά η μητέρα της δεν την άφηνε να μπει. Τότε η συνοδός μου κατούρησε σε ένα σοκάκι και μου ζήτησε να κάνουμε σεξ εκεί. Σκέφτηκα να τη βοηθήσω. Την πήγα σε ένα ξενοδοχείο που ήξερε. Στον δρόμο μας σταμάτησε η αστυνομία και κατόπιν έρευνας, βρήκαν τα ναρκωτικά πάνω της. Ο αστυνομικός με κοίταξε με αμφιβολία, αλλά στο τέλος πείστηκε ότι δεν είχα σχέση με τα ναρκωτικά Αυτός ο άνθρωπος έσωσε την καριέρα και τη ζωή μου».

«Ήταν αστείο, χαλάρωσε»

Συναντηθήκαμε σε ένα καφέ. Κουβεντιάσαμε λίγο, αλλά βασικά εγώ «κουβαλούσα» όλη τη συζήτηση. Το μαγαζί έκλεινε, είχαμε μείνει μόνο εμείς, και το προσωπικό μας κοιτούσε για να φύγουμε ώστε να κλειδώσουν. Σηκώθηκα και είπα να πάμε στο παγωτατζίδικο δίπλα. Εκείνη επέμενε, «δώσμου ένα τέταρτο ακόμα» είπε, χωρίς εξήγηση. Προσπάθησα να της πω να φύγουμε, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να επαναλαμβάνει το ίδιο, με ένα κενό βλέμμα που μου έδωσε ανατριχίλα.

Της είπα ότι θα την περιμένω έξω, στο παγκάκι. Όντως βγήκε μετά από 15 λεπτά και μόλις κάθισε δίπλα μου άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Έμεινα άναυδος, έσκυψα να τη ρωτήσω τι έχει και εκείνη με χαστούκισε. Πετάχτηκα πίσω και ξαφνικά άρχισε να γελάει. Εγώ έξαλλος τη ρωτάω «γιατί με χτύπησες;» και εκείνη απλά το προσπέρασε λέγοντας «ήταν αστείο, χαλάρωσε».

Θα ήθελα να πω ότι σ' εκείνο το σημείο έφυγα, αλλά τελικά δεν έφυγα. Αντίθετα, τρόμαξα. Νόμιζα πως βίωνε κάποια κρίση διπολικής συμπεριφοράς και ένιωθα υπεύθυνος ώστε να τη γυρίσω σπίτι με ασφάλεια. Ήξερα που έμενε και της είπα να πάμε κατευθείαν εκεί. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι αν με κουβαλήσεις στην πλάτη. Παιδιά, την πήρα στην πλάτη και την κουβάλησα για περίπου 1,5 χλμ στον καύσωνα του Αυγούστου στο Τέξας. Όλη την ώρα έκανε την… πεθαμένη, εντελώς χαλαρή και άκαμπτη.

Τελικά έφτασα στην πόρτα της, ιδρωμένος μέχρι το κόκαλο. Την άφησα στα σκαλιά και στο τέλος όλου αυτού του παραλογισμού, με ρώτησε δε θα μου δώσεις φιλί για καληνύχτα; Της φώναξα «ΟΧΙ» και έφυγα. Την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο λέγοντας «νομίζω έδωσα την εντύπωση ότι είμαι τρελή, και θέλω να πω ότι δεν ισχύει». Απάντησα “χμμμ...ναι” και το έκλεισα.

Ένα μήνα μετά με πήρε ξανά και μου είπε ότι είναι έγκυος και ότι είμαι ο πατέρας. Γέλασα και της είπα δεν έχουμε καν κάνει σεξ και το έκλεισα».

Με στοιχεία από R/Tinder.