Minitel: Πώς λειτουργούσε το «πρωτόγονο» Ίντερνετ της Γαλλίας

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, όταν στην χώρα μας το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα της τεχνολογίας ήταν το λανσάρισμα του «τυφλού συστήματος» και της μεθόδου Didacta στην πληροφορική, στην Γαλλία συνέβαινε κάτι εντυπωσιακό. Ο Βαλερί Ζισκάρ Ντ'Εστέν έδινε το πράσινο φως για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Γαλλίας, με το λανσάρισμα μιας τεχνολογικής εγκατάστασης που λεγόταν Minitel. Πρόκειται για ένα λάπτοπ (έμοιαζε με διαστημικό GPS) που προσέφερε στους Γάλλους πρωτοποριακές υπηρεσίες για την εποχή, όπως διατραπεζικές συναλλαγές μέσω τηλεφώνου, κρατήσεις εισιτηρίων, άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και όχι μόνο.

Ήταν δωρεάν!

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρωτόγονο λάπτοπ, το οποίο η κρατική France Telecom διένειμε δωρεάν στα νοικοκυριά, εξασφαλίζοντας τεράστια εξάπλωση (έφτασε τα 9 εκατομμύρια τερματικά και 25 εκατομμύρια χρήστες το 1997). Όταν έγινε το λανσάρισμα του (1982), το Minitel αποτελούσε περισσότερο έναν ηλεκτρονικό «Χρυσό Οδηγό», που περιλάμβανε εκατοντάδες χιλίαδες τηλέφωνα και διευθύνσεις. Στην πορεία των ετών, η συγκεκριμένα συσκευή εξελίχθηκε σημαντικά και φυσικά, έπαψε το κόστος του εξοπλισμού και η χρήση του να είναι δωρεάν.

Γιατί είχε και chat!

Αυτό έβλεπαν οι χρήστες του Minitel Rose ως φωτογραφία χρήστη διαθέσιμου για chat | ΥοuTube

Στην πορεία των ετών, μέσα στη δεκαετία του 1990 πια, προστέθηκε μια ακόμα υπηρεσία στο Minitel, το "Minitel Rose", μια υπηρεσία γνωριμιών/chat, όπου οι χρήστες πλήρωναν ένα αρκετά υψηλό αντίτιμο για να συνομιλούν online. Το "Rose" είχε πολλές διαφημίσεις από αγόρια και κορίτσια που ήθελαν πάση θυσία να κάνουν γνωριμίες (κάτι σαν το δικό μας 090), ενώ έδινε τη δυνατότητα και σε επιχειρηματίες να δικτυωθούν ηλεκτρονικά και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Ανάμεσα στις δυνατότητες που συμπεριλήφθηκαν στο Minitel ήταν και η παροχή γνωστικού υλικού και διαγωνισμάτων σε μαθητές, αλλά και η γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων.

Πότε παρήκμασε

Προφανώς, η εμφάνιση του World Wide Web προκάλεσε μεγάλη πίεση στο Minitel, το οποίο παρ' όλα αυτά, άντεξε και δοκιμάστηκε και στην Ιρλανδία. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 έπαψε να υφίσταται.