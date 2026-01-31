Άρον Σουόρτζ: Ο «Προμηθέας» του ελεύθερου internet κυνηγήθηκε όσο κανείς και έδωσε τέλος στη ζωή του

Ο πρώτος μου υπολογιστής μπήκε στο σπίτι μας όταν ήμουν «νιο» παιδί, κάπου στα 6. Εγώ άρχισα να τον χρησιμοπιώ αρκετά αργότερα. Εποχές που τα πιτσιρίκια δεν είχαν κινητό και PC από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους.

Η τεχνολογία με ξεπερνούσε. Για εβδομάδες, το μόνο πράγμα που καταλάβαινα πώς να κάνω στο «κουτί» του Mac, ήταν να πατάω εκκίνηση, να ανοίγω τον browser, και να πατάω στη μόνη αποθηκευμένη διεύθυνση που μου είχε δείξει ο πατέρας μου, ένα playback του «Eye of the Tiger» των Survivor.

Tα επόμενα χρόνια συνέβη κάτι που διαμόρφωσε τις συνειδήσεις ολόκληρης της γενιάς των millennials. Δωρεάν περιεχόμενο. Τι είπες τώρα;

Ένα πράγμα έχω να πως στους νεότερους. Αν δεν έχεις νιώσει τον πόνο του να πρέπει να πληρώσεις ένα καθυστερημένο DVD στο Video Club, δεν θα καταλάβεις ποτέ τη χαρά του να μπορείς να ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι, να βλέπεις δωρεάν την αγαπημένη σου ταινία, να εξερευνάς όσα έχει να δώσει η μουσική, το σινεμά, η λογοτεχνία, χωρίς να σε περιορίζει το οικογενειακό ισοζύγιο.

Μέσα σε αυτή τη «Χώρα του Ποτέ» όπου το προϊόν δεν έχει τιμή, και πληρώνεις απλά με το «ενδιαφέρον» σου, φαίνεται πως εκκολάφθηκε και ο Άρον Σουόρτζ (Aaron Swartz), ένας άνθρωπος άγνωστος στο ευρύ κοινό, γνωστός ως «μάρτυρας» των χάκερ για όσους γνωρίζουν, όπως ανατρέχει ο Guardian.

Πώς «γεννήθηκε» ο Άρον Σουόρτζ

Ένας «Προμηθέας» της δωρεάν πρόσβασης στο διαδικτυακό περιεχόμενο, ο Άρον Σουόρτζ είναι μία περσόνα που, αν ζυγίσουμε το εκτόπισμά του με βάση του πόσο τον μισούσε το κατεστημένο της βιομηχανίας των πνευματικών δικαιωμάτων και η κυβέρνηση, μπορεί επάξια να σταθεί δίπλα σε άτομα όπως ο Τζούλιαν Ασάνζ και ο Έντουαρντ Σνόουντεν.

Ο Άαρον Σουόρτζ γεννήθηκε το 1986, δύο χρόνια αφότου η κυβέρνηση των ΗΠΑ ψήφισε τον «Νόμο περί Απάτης και Κατάχρησης Υπολογιστών», ο οποίος αργότερα χρησιμοποιήθηκε για να κατηγορηθεί.

Ο Swartz περιγραφόταν συχνά ως τεχνολογική ιδιοφυΐα. Στην ηλικία των 14 ετών, έχοντας εγκαταλείψει το λύκειο, βοήθησε στoν προγραμματισμό της «αρχιτεκτονικής» του RSS, το format παρείχε μια τυποποιημένη μορφή για τη δημοσίευση περιεχομένου που ενημερώνεται συχνά, όπως αναρτήσεις ιστολογίου, τίτλους ειδήσεων, περιεχόμενο ήχου και βίντεο.

Στα 19 του, συν-προγραμμάτισε τον ιστότοπο κοινωνικών ειδήσεων και ψυχαγωγίας Reddit , ο οποίος πουλήθηκε στον όμιλο Condé Nast Publications το 2006 για ένα άγνωστο ποσό που πιστεύεται ότι κυμαινόταν μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2008, συνυπέργαψε το «Μανιφέστο Ανοικτής Πρόσβασης Guerilla», το οποίο καλούσε τους ακτιβιστές να «απελευθερώσουν» πληροφορίες που είχαν κλειδωθεί από εταιρείες ή εκδότες.

Οι επαγγελματικές του επιλογές καθοδηγούνταν από τη συνείδησή του. Το 2009, επέλεξε να περάσει χρόνο ως ασκούμενος στα γραφεία του Δημοκρατικού Άλαν Γκρέισον στο Κογκρέσο, επειδή ήθελε να μάθει πώς λειτουργεί η κυβέρνηση πριν ξεκινήσει την προσπάθεια βελτίωσής της. Είχε ήδη συντάξει μια έκθεση σχετικά με τη σχέση μεταξύ του πλούτου των υποψηφίων και της εκλογικής τους επιτυχίας.

Το 2010, σε ηλικία 23 ετών, ο Άρον Σουόρτζ συνίδρυσε την Demand Progress, μια διαδικτυακή ακτιβιστική ομάδα που αγωνίστηκε με επιτυχία κατά των νομοσχεδίων λογοκρισίας στο διαδίκτυο και προσέλκυσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο μέλη. Μέχρι τα 24 του, ο Swartz ήταν ερευνητής του Χάρβαρντ και διεξήγαγε μελέτες για την πολιτική διαφθορά.

Ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος ανοιχτής πρόσβασης – το οποίο προωθεί την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στη γνώση στο διαδίκτυο – ήταν επίσης κοινωνικός ακτιβιστής, καθοδηγούμενος από την απέχθειά του για τη διαβρωτική επιρροή του Κεφαλαίου στους θεσμούς, και τη θεμελιώδη ανισορροπία των δομών εξουσίας στη σύγχρονη εποχή.

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν τόσο αποφασισμένο να αλλάξει τον κόσμο», έχει πει η ακτιβίστρια και πρώην σύντροφός του, Τάρεν Στάινμπρικνερ-Κάουφμαν.

Η περιέργεια «πληρώνεται»

Διάβαζε με αδημονία. Λαμβάνοντας πληροφορίες, τις ανέλυε με γρήγορο ρυθμό, διψασμένος για γνώση σχετικά με το πώς λειτουργεί ο κόσμος και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Η κοπέλα του θυμάται ότι ο Swartz την ξύπνησε ένα πρωί επειδή ήθελε απεγνωσμένα να ακούσει τις απόψεις της για την Μπεϋζιανή στατιστική.

«Μερικοί από τους μεγαλύτερους καβγάδες μας αφορούσαν τη φύση της συνείδησης», έχει πει. «Πολλές στο ασανσέρ του κτιρίου μας, ακουγόμασταν να φωνάζουμε ο ένας στον άλλον για τη φύση της συνείδησης, ενώ οι άλλοι άνθρωποι στο ασανσέρ ετοιμάζονταν να βγάλουν βόλτα τα σκυλιά τους».

Τον Ιούλιο του 2011 - έναν μήνα αφότου άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού - ο Swartz κατηγορήθηκε για πολλαπλά κακουργήματα, για τη λήψη εκατομμυρίων ακαδημαϊκών άρθρων από τη συνδρομητική βάση δεδομένων JSTOR, ευρέως χρησιμοποιούμενη από ακαδημαϊκούς ερευνητές και φοιτητές.

Ο Swartz είχε ήδη πειραματιστεί με τη διάθεση μεγάλων αποθεμάτων δημόσιων εγγράφων στο διαδίκτυο. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010, αγόρασε έναν φορητό υπολογιστή Acer και άρχισε να κατεβάζει ακαδημαϊκά περιοδικά από τη βάση δεδομένων JSTOR. Όταν το δίκτυο εντόπισε κάτι λάθος, η διεύθυνση IP του Swartz μπλοκαρίστηκε. Στη συνέχεια, συνέδεσε έναν σκληρό δίσκο απευθείας στο δίκτυο του MIT και καταγράφηκε από μια κάμερα παρακολούθησης να προσπαθεί να ανακτήσει τον φορητό υπολογιστή του. Στις 6 Ιανουαρίου 2011, ο Swartz συνελήφθη.

Διέπραττε άραγε κάποιο έγκλημα; Ενώ θεωρητικά οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες επιτρέπεται να κατεβάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα αρχεία από το JSTOR, αυτό γίνεται μόνο μετά την καταβολή ετήσιας συνδρομής - τα μεγάλα ιδρύματα πληρώνουν έως και 50.000 δολάρια για το προνόμιο. Οι όροι παροχής υπηρεσιών του απαγορεύουν επίσης τη χρήση προγραμμάτων που βοηθούν στη μαζική λήψη.

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι αυτό που έκανε ο Swartz ήταν λάθος, αλλά οι πράξεις του δεν φαινόταν να είναι κακόβουλες ή άξιες ποινής φυλάκισης 35 ετών.

Δεν ήταν σαφές τι σκόπευε να κάνει ο Swartz με τα άρθρα, αλλά σημειωτέον, είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά από τον λογαριασμό του MIT, στο οποίο παρακολουθούσε τακτικά ως επισκέπτης.

Ίσως ο Άρον Σουόρτζ να ήθελε να τα καταστήσει ανοιχτά διαθέσιμα στους χρήστες του διαδικτύου, πιστεύοντας, όπως έκανε, στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της πληροφόρησης.

Μπορεί να σκόπευε να αναλύσει τα δεδομένα. Ή μπορεί απλώς να ήθελε να δείξει ότι αυτό ήταν δυνατό. Όποιος και αν ήταν ο λόγος, ο Swartz δεν περίμενε ότι οι πράξεις του θα προσέλκυαν την ανήλεη μήνη του συστήματος.

Ο Άρον Σουόρτζ και η «post-WikiLeaks» Αμερική

Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη. Ο φαινομενικός ζήλος με τον οποίο η Αμερικανίδα εισαγγελέας Κάρμεν Ορτίζ και ο βοηθός εισαγγελέα της Μασαχουσέτης, Στίβεν Χέιμαν επεδίωξαν την υπόθεση εξέπληξε πολλούς, αλλά αυτό μ,πορεί να αποδοθεί στη θεσμική «ετοιμότητα» ενός κατεστημένου που είχε ήδη «πληγωθεί» από τις αποκαλύψεις των WikiLeaks.

Πανίσχυροι οργανισμοί είχαν εμπλακεί σε μία κούρσα για να αντιμετωπίσουν την απειλή που αποτελούσαν οι χάκερ, που μπορούσαν να διεισδύσουν σε κυβερνητικά αρχεία και να κλείσουν ολόκληρα διαδικτυακά συστήματα με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Παρά το γεγονός ότι το φερόμενο έγκλημα του Swartz δεν είχε διακριτά θύματα ή προσωπικό οικονομικό όφελος, και παρά το γεγονός ότι η JSTOR αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη αφού επέστρεψε τα άρθρα, η εισαγγελέας Ορτίζ εξέδωσε δελτίο τύπου κατά τη στιγμή της απαγγελίας του κατηγορητηρίου, δηλώνοντας: «Η κλοπή είναι κλοπή, είτε χρησιμοποιείτε εντολή υπολογιστή είτε λοστό».

Όπως ήταν φανερό σε όλους, είχε αποφασιστεί από «ψηλά» πως είχε έρθει η ώρα του παραδειγματισμού, και ο Άαρον Σουόρτζ ήταν το τέλειο θύμα.

Οι εισαγγελείς δεν ήταν πρόθυμοι να συμβιβαστούν με την ποινή φυλάκισης. Τον Ιανουάριο του 2013, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την έναρξη της ποινικής δίκης, το γραφείο της Ορτίζ απέρριψε επίσημα μια συμφωνία που θα κρατούσε τον Σουόρτζ εκτός φυλακής.

Δύο μέρες αργότερα, στις 11 Ιανουαρίου, ο Swartz αυτοκτόνησε, δένοντας τη ζώνη του σφιχτά στον λαιμό του, μέσα στο διαμέρισμα του Μπρούκλιν, που μοιραζόταν με την κοπέλα του. Δεν υπήρχε σημείωμα αυτοκτονίας.

Η Στάινμπρικνερ-Κάουφμαν ήταν αυτή που τον βρήκε όταν επέστρεψε από τη δουλειά. Φορούσε τα ίδια ρούχα με τα οποία τον είχε δει να φεύγει για το γραφείο εκείνο το πρωί: Όταν κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ούρλιαζε τόσο δυνατά που στην αρχή δεν μπορούσαν να ακούσουν τη διεύθυνση.

Στους πέντε μήνες που έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα, η Stinebrickner-Kauffman έχει σκεφτεί πολύ γιατί ο Άρον Σουόρτζ αυτοκτόνησε. Αμέσως μετά τον θάνατό του, βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στην επιμνημόσυνη δέηση, καταδικάζοντας την «άδικη δίωξη [και]... το βαθιά δυσλειτουργικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης» που είχε ασκήσει τόσο αφόρητη πίεση στον άντρα που αγαπούσε.

Μίλησε σε μια χούφτα δημοσιογράφους, έκανε ό,τι μπορούσε για να διασφαλίσει ότι το μήνυμα θα διαδοθεί. Στη συνέχεια, εξαντλημένη, πήρε άδεια από τη δουλειά της ως εκτελεστική διευθύντρια του SumOfUs, ενός παγκόσμιου κινήματος διαμαρτυρίας που επιδιώκει να λογοδοτήσουν οι εταιρείες, και κατέφυγε στην Αυστραλία για δύο μήνες.

Ο θάνατος του Άρον Σουόρτζ προκάλεσε ένα κύμα θλίψης. Για πολλούς στην διαδικτυακή κοινότητα, ήταν ήρωας και πρωτοπόρος: ένας άνθρωπος που χρησιμοποίησε την τεχνολογική του ικανότητα όχι για να γίνει πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της Silicon Valley, αλλά, αντίθετα, για να προσπαθήσει να βελτιώσει τα πράγματα για τον καθημερινό άνθρωπο.

Ήταν το πρότυπο της ελευθερίας του διαδικτύου. Η πρώην κοπέλα του, Quinn Norton, δημοσιογράφος τεχνολογίας, αναφέρθηκε στο New Yorker τον Μάρτιο εξηγώντας τον αντίκτυπο του θανάτου του Swartz.

«Αν κοιτάξετε από το 2011 μέχρι σήμερα, υπάρχει ένα απίστευτο συναισθηματικό κύμα σχετικά με την ελευθερία του διαδικτύου», είπε.

«Το διαδίκτυο επρόκειτο να αλλάξει τα πάντα και στο τέλος του 2011 είχαμε το Occupy Wall Street. Μετά όλα απλώς καταστράφηκαν. Το 2012 ήταν η χρονιά, παγκοσμίως, για την αύξηση της λογοκρισίας και την αύξηση της επιτήρησης, και μετά ο Aaron αυτοκτόνησε.

Ήταν περισσότερο από οποιονδήποτε ένα παιδί του διαδικτύου, και το πιο αντιπροσωπευτικό θύμα της μηχανής που συνέτριψε τις ελπίδες μας».

Μια ιστοσελίδα μνήμης που δημιουργήθηκε τις ημέρες μετά τον θάνατό του κατακλύστηκε από φόρους τιμής και «ευχαριστώ» από όλο τον κόσμο - από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ.

