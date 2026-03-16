«Μπουρλότο» στους εργαζόμενους της Meta: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ απολύει το 20% των υπαλλήλων

Η Meta, το πόνημα του μεγιστάνα της δικτύωσης Μαρκ Ζούκερμπεργκ, σχεδιάζει σαρωτικές απολύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 20% ή και περισσότερο του προσωπικού της, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Η είδηση έρχεται σε μία περίοδο όπου η εταιρεία επιδιώκει να αντισταθμίσει τα δαπανηρά στοιχήματα σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα που θα προκύψει από εργαζόμενους που θα χρησιμοποιούν την ΑΙ.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τις περικοπές και το ακριβές μέγεθός τους δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Meta: Οι μεγαλύτερες απολύσεις στην ιστορία της

Ανώτερα στελέχη έχουν πρόσφατα ενημερώσει άλλους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της εταιρείας για τα σχέδια και τους ζήτησαν να αρχίσουν να εξετάζουν πώς θα μειώσουν το προσωπικό, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

«Πρόκειται για υποθετικά δημοσιογραφικά σενάρια σχετικά με θεωρητικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta Andy Stone, απαντώντας σε ερωτήσεις για το σχέδιο.

Εάν η Meta καταλήξει στο ποσοστό του 20%, οι απολύσεις θα είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία της εταιρείας από την αναδιάρθρωση στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, την οποία είχε χαρακτηρίσει «έτος αποδοτικότητας». Η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 79.000 εργαζομένους στις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Η εταιρεία απέλυσε 11.000 εργαζομένους τον Νοέμβριο του 2022, περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού της τότε. Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει άλλες 10.000 θέσεις εργασίας.

Ο Ζούκερμπεργκ προτιμά την AI

Τον τελευταίο χρόνο, ο διευθύνων σύμβουλος Mαρκ Ζούκερμπεργκ πιέζει τη Meta να εισχωρήσει πιο δυναμικά στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει προσφέρει τεράστια πακέτα αμοιβών, ορισμένα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ορίζοντα τετραετίας, για να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές ΑΙ.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έως το 2028. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα απέκτησε το Moltbook, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχεδιασμένη για πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta θα δαπανήσει επίσης τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της κινεζικής startup ΑΙ Manus, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει αναφερθεί στα οφέλη αποδοτικότητας από αυτές τις επενδύσεις, λέγοντας τον Ιανουάριο ότι αρχίζει να βλέπει «έργα που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες να ολοκληρώνονται πλέον από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο».

Τα σχέδια της Meta αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο μοτίβο μεταξύ μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, που οδεύει ώστε να γίνει ένας κλάδος αποκομμένος από την αγορά εργασίας, παίρνοντας τη μορφή μίας ολιγομελούς κάστας τεχνοκρατών που παράγουν κέρδος πάση θυσία και απελευθερωμένοι από τον κρατικό έλεγχο, ελλείψει του ανθρώπινου παράγοντα, καταλαμβάνοντας περιβαλλοντικούς πόρους, και εξωθώντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε εργασιακό υπερκορεσμό.