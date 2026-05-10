Όλοι ξέρουμε τον άγραφο κανόνα των σχέσεων: «ποτέ μην ψάξεις το κινητό ή το λάπτοπ του συντρόφό σου, γιατί όποιος ψάχνει, βρίσκει». Τι γίνεται όμως όταν αυτό που ανακαλύπτεις δεν είναι μηνύματα με κάποιο τρίτο πρόσωπο, αλλά ένα ψυχαναλυτικό «ξεγύμνωμα» σε ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης;

Η συγγραφέας Lindsey Hall έζησε ακριβώς αυτόν τον σύγχρονο, ψηφιακό εφιάλτη. Σε ένα δοκίμιό της που έγινε viral, περιέγραψε πώς ανακάλυψε ότι ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το ChatGPT ως κρυφό σύμβουλο σχέσεων - με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ήταν ένα συνηθισμένο βράδυ. Ο φίλος της κοιμόταν ανύποπτος στον ώμο της, και η Lindsey δανείστηκε το λάπτοπ του για να τελειώσει ένα email. Ανοίγοντας το ChatGPT, το μάτι της έπεσε στο ιστορικό των συνομιλιών, αριστερά στην οθόνη. Ο τίτλος μίας συζήτησης άναψε όλα τα κόκκινα λαμπάκια: «Προβλήματα σχέσης και αβεβαιότητα».

Πώς η κρυφή ψυχανάλυση σε ένα chatbot αποκάλυψε την αλήθεια μιας σχέσης

Αυτό που διάβασε δεν ήταν μια γκρίνια για τις τρεις γάτες της (που ήξερε ότι απεχθανόταν) ή για το εναλλακτικό «van-life» παρελθόν της. Ήταν μια πλήρης, κυνική αποδόμηση του χαρακτήρα της.

Η ψηφιακή εξομολόγηση του φίλου της αποκάλυπτε ότι δεν την έβρισκε πλέον ελκυστική.

Η φράση που είχε πληκτρολογήσει στο bot: «Απλώς δεν είμαι περήφανος γι' αυτήν...».

Το chatgpt συμβούλευσε τον σύντροφό της να εξετάσει το ενδεχόμενο να χωρίσουν. Και, όπως παραδέχεται και η ίδια η Lindsey, βάσει των δεδομένων που του είχαν δοθεί, το chatbot δεν είχε άδικο. Η Lindsey παραδέχεται ότι είχε ήδη υποψιαστεί ότι ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το AI για να της γράφει ρομαντικά μηνύματα.

Όταν κάποτε τον ρώτησε γιατί ήθελε να είναι μαζί της, η απάντηση που έλαβε ήταν τόσο ξύλινη, επίσημη και άψυχη, που «μύριζε» τεχνητή νοημοσύνη από χιλιόμετρα.

Όπως το θέτει η ίδια έξυπνα: «είναι σαν να αναθέτεις την έκφραση των συναισθημάτων σου σε έναν τεχνοκράτη μεταπτυχιακό φοιτητή.

Όταν δεν μπορείς να σκεφτείς πέντε αληθινά πράγματα να πεις στον άνθρωπό σου και βάζεις έναν αλγόριθμο να κάνει τη συναισθηματική «λάντζα», η σχέση έχει ήδη πρόβλημα».

Διαβάστε ακόμα: Οδύσσεια του Νόλαν: Ποιον «κακό» παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον - Το νέο τρέιλερ και τα «μυστικά» της πλοκής

Τα Large Language Models (LLMs) όπως το ChatGPT είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τον χρήστη. Αν τροφοδοτήσεις ένα chatbot μόνο με τα αρνητικά στοιχεία της συντρόφου σου -αντανακλώντας τις δικές σου αμφιβολίες- η τεχνητή νοημοσύνη θα σου επιστρέψει ακριβώς αυτό που υποσυνείδητα θες να ακούσεις.

Η δημοσίευση της ιστορίας της Lindsey στο Substack άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, προκαλώντας μια σφοδρή σύγκρουση απόψεων με ξεκάθαρο διαχωρισμό φύλων.

Οι περισσότερες γυναίκες στάθηκαν στην έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Χαρακτήρισαν «αξιολύπητη» την ανάγκη ενός άνδρα να στραφεί σε ένα bot αντί να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του, επισημαίνοντας ότι τα μηνύματα του φίλου της έδειχναν έναν άνθρωπο που απλώς την ανεχόταν.

Πολλοί άνδρες της επιτέθηκαν για την παραβίαση της ιδιωτικότητας του συντρόφου της. Παράλληλα, έθιξαν μια σκληρή αλήθεια για την ανδρική μοναξιά. Υπερασπίστηκαν τη χρήση του AI, δηλώνοντας πως «δεν έχουμε κανέναν άλλο να μιλήσουμε».

Με την επαγγελματική ψυχοθεραπεία να είναι πανάκριβη και το κοινωνικό στίγμα γύρω από την ανδρική ευαλωτότητα να παραμένει, το ChatGPT φαντάζει ως η μόνη ανέξοδη, μη επικριτική, συναισθηματική διέξοδος.

Η Lindsey δεν μετανιώνει που διάβασε εκείνη την οθόνη. Παρότι προσπάθησαν να σώσουν τη σχέση, οι ρωγμές ήταν πολύ βαθιές και τελικά χώρισαν. Αν δεν είχε δει την «αφιλτράριστη» αλήθεια μέσα από τα μάτια του ChatGPT, ίσως να είχε χάσει χρόνια σε μια σχέση με ημερομηνία λήξης.