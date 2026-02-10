Οι νέοι Έλληνες «παντρεύτηκαν» την AI: Πρώτοι στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη

«Πρωταθλητές» στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναδείχθηκαν οι Έλληνες ηλικίας 16-24 ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Εντυπωσιακό είναι πως τη στιμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στο 63,8%, η Ελλάδα εκτοξεύεται στο 83,5%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι νέοι στη χώρα μας φαίνονται ακόμα πιο δεκτικοί στη νέα τεχνολογία ακόα και σε σχέση με χώρες φιλικά διακείμενες στην καινοτομία, όπως οι Εσθονία (82,8%) και Τσεχία (78,5%).

Πώς βλέπει η Ευρώπη την AI

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης εργαλείων AI από νέους καταγράφηκαν στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%).

Η έκθεση της Eurostat παραθέτει τους τομείς στους οποίους η «Gen Z» εντάσσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά της:

Εκπαίδευση: Το 39,3% των νέων στην ΕΕ χρησιμοποιεί το AI για τις σπουδές του, έναντι μόλις 9,4% του γενικού πληθυσμού.

Προσωπική χρήση: Το 44,2% αξιοποιεί εργαλεία AI για ιδιωτικούς σκοπούς (ενημέρωση, ψυχαγωγία, οργάνωση).

Επαγγελματική χρήση: Εδώ τα ποσοστά είναι παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό (15,8% έναντι 15,1%), καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχει εισέλθει ακόμη πλήρως στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα σαφές «χάσμα γενεών». Η χρήση AI από τους νέους 16-24 ετών είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη του γενικού πληθυσμού (ηλικίες 16-74), όπου το ποσοστό χρήσης περιορίζεται στο 32,7%.

Η ευκολία με την οποία οι Έλληνες νέοι ενσωματώνουν αυτή την τεχνολογία εγείρει ερωτηματικά για την επαγγελματική, αλλά και σε πιο βασικό επίπεδο, τη γνωστική και ψυχική απαρτίωση των επόμενων γενεών.

Πρέπει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος των τύπων χρήσης που διακρίνει η Eurostat έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ πιο σύνηθες, μαθητές, ακόμα και φοιτητές να χρησιμοποιούν την AI όχι απλά ως συμπληρωματικό μέσο, π.χ. για εντοπισμό πηγών ή γενικές κατευθύνσεις, αλλά ως αντικατάσταση της ίδιας του της κριτικής και συνθετικής ικανότητας, ζητώντας του να κάνει τα πάντα από εργασίες, αναφορές, έως και πτυχιακές.

Από την άλλη, η είσοδος της AI στον κόσμο της διασκέδασης και της τέχνης, έχει δώσει στην αγορά της ψυχαγωγίας την τέλεια αφορμή για να περικόψει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο καταναλωτής εισπράττει όλο και περισσότερο το απατηλό μήνυμα πως η δημιουργία είναι μία επίπονη και σχολαστική διαδικασία, την οποία οι προαγωγοί της AI τον προτρέπουν να παρακάμψει, οδηγώντας τον σε μία ακόμα πιο παθητική και στείρα σχέση με τον πολιτισμό.