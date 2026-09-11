Σε άλλα νέα: Ερευνητές της Anthropic φοβούνται πως η ΑΙ θα εξαλείψει την ανθρωπότητα εντός 10ετίας

Χωρίς να θέλω να σπείρω τον φόβο αυτό το όμορφο πρωινό Παρασκευής, αλλά και άλλοι επιστήμονες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν τους φόβους τους για πιθανότητες εξάλειψης της ανθρωπότητας από την ΑΙ.

Προ ημερών, o πρώην ερευνητής της Anthropic Τζέικομπ Κόξον είχε κάνει μία αποκαλυπτική δήλωση περί AI, λέγοντας πως έχει ξεφύγει του ελέγχου και μπορεί να στοχοποιήσει τον ίδιο τον άνθρωπο.

Με αφορμή τις αναρτήσεις του στο X, και άλλοι ερευνητές και μέλη της εταιρείας προχωρούν σε ανάλογες τοποθετήσεις. Και εκείνη το πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω.

Οι πηγές από την Anthropic φοβούνται πως η τεχνολογία που αναπτύσσουν μπορεί να εξελιχθεί τόσο πολύ και να γίνει τόσο επικίνδυνη, που να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπου εντός μίας δεκαετίας, σύμφωνα και με το σχετικό δημοσίευμα της Guardian.

Τονίζουν, δε, πως είναι πολλοί οι συνάδελφοί τους που νιώθουν το ίδιο, αλλά δεν έχουν εκφραστεί δημόσια.

Υπενθυμίζεται πως ο Κόξον είχε τονίσει πως η Anthropic και ο βασικός της αντίπαλος OpenAI - όπου εργαζόταν στο παρελθόν - δεν χτίζουν μοντέλα ΑΙ κατά υπεύθυνο τρόπο, άρα «παίζουν με τις ζωές μας».

Η Άννα Γουάνγκ, εργαζόμενη στον τομέα Ασφάλειας της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης της Anthropic, με πορεία και στο DeepMind της Google, σημείωσε πως είναι πολλοί εκείνοι στην τρέχουσα εργασία της που θέλουν να επιβραδυνθεί η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας.

«Δεν υπάρχει βιώσιμο επιστημονικό πλάνο που να επιλύει τα ρίσκα, από την αναδρομικά αυτοβελτιούμενη τεχνητή νοημοσύνη» έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ.

Ο Ντρέικ Τόμας, άλλος υπάλληλος της μεγάλης εταιρείας, σημείωσε πως σέβεται την απόφαση του Κόξον να απέχει από τον χώρο της ΑΙ. «Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, δεν έχουμε, ούτε κατά διάνοια, την έννοια της ασφάλειας που θα θέλαμε».

«Οι ερευνητές που αναπτύσσουν την ΑΙ πιστεύουν ότι η τεχνολογία τους θα μπορούσε να προκαλέσει την εξάλειψη του ανθρώπινου γένος (ή άλλα ανάλογα κακά αποτελέσματα)» σημείωσε ο Σάμιουελ Μαρκς, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα ασφαλείας της Anthropic.

«Αυτό μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια. Γενικά, όσο πιο υψηλόβαθμοι είναι οι εργαζόμενοι, τόσο πιο αγχωμένοι είναι».

Ο Έβαν Χούμπινγκερ, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως επικεφαλής στο τμήμα ευθυγράμμισης της εταιρείας - εκεί διασφαλίζεται ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic λειτουργούν με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες - δήλωσε ότι ο Κόξον είχε «δίκιο» και ότι ο κλάδος υστερεί στις προσπάθειες αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης αποκαλυπτικής καταστροφής.

«Πιστεύουμε πραγματικά και ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξολοθρεύσει όλη την ανθρωπότητα!» έγραψε ο ίδιος. «Προσωπικά, εκτιμώ ότι η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από 10% μέσα στην επόμενη δεκαετία».

Οι επιστήμονες, όμως, δεν ξεκαθαρίζουν το πώς θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να εξολοθρεύσει τον άνθρωπο. Όχι, τίποτα, άλλο για να ξέρουμε.

Δεν φοβάμαι... εσείς φοβάστε...