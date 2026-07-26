Η Ναταλία Γερμανού είναι το πιο πρόσφατο θύμα διαδικτυακής απάτης με ψεύτικο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να την εμφανίζει να επιτίθεται σε άτομο και στη συνέχεια να συλλαμβάνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα.
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Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο στη σελίδα της στο Facebook και ξεκαθάρισε πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ έδειξε να μη χάνει το χιούμορ της με την όλη υπόθεση και να αναφέρει πως θα κινηθεί νομικά.
«Δεν έχω δει πιο κακό ai. Πάντως έχετε το νου σας γενικά. Εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά, αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναταλία Γερμανού.
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