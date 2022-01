Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε σε μέτρια ημέρα απέναντι στην Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα και γνώρισε την ήττα. Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε με 2-0 σετ και αποκλείστηκε στη φάση των «16» του Australian Open.

H Τζέσικα Πεγκούλα επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «8» της διοργάνωσης. Η 27χρονη Αμερικανίδα (Νο.21) προκρίθηκε στα προημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

🇺🇸 @JLPegula out here painting 🎨



She takes the first set over Sakkari, 7-6(0)!#AusOpen pic.twitter.com/bEPBZDkwG8