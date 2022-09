Ειρήνη Παπά: Το Οσκαρ και η αποθέωση από την Κάθριν Χέπμπορν - Η λαμπρή καριέρα της

Η σπουδαία ηθοποιός Ειρήνη Παπά, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 96 ετών, είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από το προσκήνιο καθώς υπέφερε από Αλτσχάιμερ. Παρά ταύτα, η δωρική, υπέροχη μορφή της, παρέμεινε με ένα σχεδόν μαγικό τρόπο παρούσα. Η Ειρήνη Παπά είχε πάρει μέρος σε περισσότερες από 80 ταινίες, διεθνείς και μη, και συμμετείχε σε παραστάσεις θεάτρου μέχρι και στο Μπροντγουέι.

Τσινετσιτά, Χόλιγουντ, Γιουγκοσλαβία, Λίβανος, Μαρόκο, Βραζιλία, Αυστραλία, Πορτογαλία και συνεργάτες όπως ο Μάρλον Μπράντο, ο Ιβ Μοντάν, ο Γκρέγκορι Πεκ και ο ‘Αντονι Κουίν, είναι ορισμένοι ηθοποιοί και μέρη που στιγμάτισαν την διεθνή της πορεία. Εκτός από τις επιτυχημένες μεταφορές των τραγωδιών, οι πιο γνωστές ταινίες της είναι η αξέχαστη υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ «Τα κανόνια του Ναβαρόνε», όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της αγωνίστριας Μαρίας Παπαδήμου. Στον «Αλέξη Ζορμπά», από την άλλη, το 1964 πρωταγωνιστεί στο ρόλο της Χήρας. Για πολλές δεκαετίες και με τις επιτυχίες να διαδέχονται η μία την άλλη, φτάνει τελικά στην κορυφή κατακτώντας το 1969 και με την ταινία «Ζ», το όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

H δημοσιότητα που απέκτησε στις Κάννες, άνοιξε τις πόρτες στην Ειρήνη Παπά. Στην Ιταλία συμμετείχε στις ιστορικές ταινίες «Αττίλας» (1953) και «Θεοδώρα, αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου» (1953), ενώ τρία χρόνια αργότερα αντικατέστησε την Γκρέις Κέλι στο γουέστερν του Ρόμπερτ Γουάιζ «Ελύγισα για πρώτη φορά» («Tribute to a Bad Man») με συμπρωταγωνιστή τον Τζέιμς Κάγκνεϋ. Το 1961 κράτησε ένα σημαντικό ρόλο στην μεγάλη διεθνή επιτυχία «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» («The Guns of Navarone»), που γυρίστηκε και στην Ρόδο σε σκηνοθεσία του ΤζονΛι Τόμσον.

Το θεατρικό της ντεμπούτο στη σκηνή του Μπροντγουέι, πραγματοποιείται το 1967 με το έργο «Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το φθινόπωρο» στο πλευρό του πατέρα της Ατζελίνα Τζολί, Γιον Βόιντ, ενώ το 1977, ως «Ελένη» πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Τρωάδες» και την ως «Κλυταιμνήστρα» στην «Ιφιγένεια» το 1977 σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη.

Τα τιμητικά λόγια για τις ερμηνείες της, ήταν πολλά, με κυριότερο αυτό της Κάθριν Χέπμπορν, που ενσάρκωσε την Εκάβη στης Τρωάδες και με την οποία η ηθοποιός είχε αναπτύξει δυνατή φιλία. «Η Παπά είναι μια από τις καλύτερες ηθοποιούς του σινεμά», δήλωσε η Κάθριν Χέμπορν.

Άλλες σημαντικές ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν: «Στον καθένα το δικό του» («A ciascuno il suo», 1966) του Έλιο Πέτρι, «Σάντα Μάμα» (The Brotherhood,1968) του Μάρτιν Ριτ, «Ζ» (1969) του Κώστα Γαβρά, «Η Άννα τών χιλίων ημερών («Anne of the Thousand Days», 1969) του Τσαρλς Τζάροτ, «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι («Cristo si e fermato a Eboli», 1979) του Φραντζέσκο Ρόζι, «Ερέντιρα» (Eréndira, 1983) του Ρούι Γκέρα και «Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» («Cronaca di una morte annunciate», 1987) του Φραντζέσκο Ρόζι, βασισμένων στα ομώνυμα έργα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Μία από τις τελευταίες εμφανίσεις της στην μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Τζον Μάντεν «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» («Captain Corelli’s Mandolin», 2001).