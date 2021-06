Friends Reunion: Γέμισε το Twitter δάκρυα και νοσταλγία!

Το reunion των Friends προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Star, εκεί όπου επί χρόνια απολαμβάναμε την αγαπημένη σειρά των 90s και το Twitter γέμισε με δάκρυα από τους φανατικούς θαυμαστές που ένιωσαν ότι μεγάλωσαν! Λίγες ημέρες μετά την προβολή του σημαντικότερου τηλεοπτικού γεγονότος της χρονιάς από το HBO Max, το επεισόδιο με τίτλο «The One Where They All Got Back Together» προβλήθηκε στο Star και η συγκίνηση ήταν έκδηλη στο Twitter.

Διαβάστε ακόμη: Survivor: Ο Τριαντάφυλλος έφυγε και το Twitter «τρελάθηκε»

Στο επετειακό επεισόδιο για τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, οι έξι πρωταγωνιστές γύρισαν στα παλιά τους λημέρια, με έντονη τη συγκίνηση, απάντησαν στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Τζέιμς Κόρντεν, αποκάλυψαν λεπτομέρειες, όπως αυτή που η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ντέιβιντ Σουίμερ ήταν ερωτευμένοι στην πραγματικότητα για τρεις σεζόν, είδαν και σχολίασαν τα bloopers και γενικά, ήταν ένα επεισόδιο γεμάτο από αναμνήσεις.

Να πώς υποδέθηκε τα «Φιλαράκια» 25 χρόνια μετά, το ελληνικό Twitter:

Δεν θα κλάψω δεν θα κλάψω δεν θα κλάψω δεν θα κλα...ΜΠΟΥΧΟΥΥΥ!! #FriendsReuniongr pic.twitter.com/S8Wdr3UFr7 — Gaming Asylum (@_GamingAsylum_) June 2, 2021

Και τελικά στο τέλος ένα ψυχοπλακωμα μας έμεινε..



Ίσως γτ μεγαλώνουμε κ μεις..



Μαλακία ε;#FriendsReunionGR June 2, 2021